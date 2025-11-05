快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

聽新聞
0:00 / 0:00

中石化：京華廣場土地開發聯貸合約 展延一年

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中石化與鼎越公司今於證交所召開記者會，中石化總經理陳穎俊（右）、鼎越財務長蔡志章（左）。圖／中石化提供
中石化與鼎越公司今於證交所召開記者會，中石化總經理陳穎俊（右）、鼎越財務長蔡志章（左）。圖／中石化提供

中石化旗下鼎越開發的京華廣場土地開發案，籌組的聯貸合約原定於今年11月5日到期，中石化總經理陳穎俊表示，已經取得聯貸銀行團同意，合約到期展延一年。

陳穎俊表示，因為京華廣場案的土地受法院扣押，銷售作業暫停，影響還款期程，而經過多次與金融機構申請與協商，除了合約展延一年外，中石化與鼎越董事會也通過簽訂增補協議，預計在明3月、6月、9月分別償還5億元、10億元、15億元。

陳穎俊也強調，中石化與鼎越將持續執行相關後續作業，確保對債權金融機構的承諾實現到位，此外，為了強化財務結構與現金流，中石化也規劃處分高雄前鎮地區的土地，將用以償還借款與充實營運資金。

陳穎俊也說，感謝股東、銀行與各界大眾的信任與支持，接下來會秉持專業踏實的態度，致力於提升整體營運效率，維護投資人跟各界利害關係人的權益，持續創造企業跟股東長期的價值。

中石化

延伸閱讀

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 蘇巧慧：籌組最強團隊打贏2026選戰

美國上訴法院裁定 佛州可禁止中國大陸公民購買房地產

欠稅大戶陳由豪18筆新北土地多次流標 本月11日再度拍賣

父購地時每平方公尺百元、子出售算2萬現值 稅務局揭課稅關鍵點

相關新聞

中石化：京華廣場土地開發聯貸合約 展延一年

中石化旗下鼎越開發的京華廣場土地開發案，籌組的聯貸合約原定於今年11月5日到期，中石化總經理陳穎俊表示，已經取得聯貸銀行...

北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，...

《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲

50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復...

網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援...

1萬元怎麼花？ 李遠推台版大法師「泥娃娃」曝不看恐怖片跟人生有關

「普發現金1萬元」今天正式開跑，文化部長李遠今赴立院業務報告，被媒體詢問如何規劃這一萬元？他表示會把這個錢當成「大人版的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。