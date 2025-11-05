中石化：京華廣場土地開發聯貸合約 展延一年

中石化旗下鼎越開發的京華廣場土地開發案，籌組的聯貸合約原定於今年11月5日到期，中石化總經理陳穎俊表示，已經取得聯貸銀行團同意，合約到期展延一年。

陳穎俊表示，因為京華廣場案的土地受法院扣押，銷售作業暫停，影響還款期程，而經過多次與金融機構申請與協商，除了合約展延一年外，中石化與鼎越董事會也通過簽訂增補協議，預計在明3月、6月、9月分別償還5億元、10億元、15億元。

陳穎俊也強調，中石化與鼎越將持續執行相關後續作業，確保對債權金融機構的承諾實現到位，此外，為了強化財務結構與現金流，中石化也規劃處分高雄前鎮地區的土地，將用以償還借款與充實營運資金。

陳穎俊也說，感謝股東、銀行與各界大眾的信任與支持，接下來會秉持專業踏實的態度，致力於提升整體營運效率，維護投資人跟各界利害關係人的權益，持續創造企業跟股東長期的價值。