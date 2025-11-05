新想DayDreamer啟動改造計畫 打造西門地下市

臺北市最受國際旅客青睞、匯集年輕潮流脈動的西門町，正迎來一場以IP娛樂文化 為核心的革命性轉變。IP業者新想DayDreamer宣布，將捷運西門町地下街全面進化，正式啟動 「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」 (下稱西門地下市 )計畫預計於今年底強勢登場。目標是集結動漫、二次元、K-POP 及潮流風格品牌，打造臺北第一座沉浸式娛樂文化場域。

全球IP版圖的創新破局 高度靈活的城市娛樂體

現今全球 IP 相關的景點、場域中，主要模式可分為兩大類：一種是 「大型主題樂園」，擁有龐大 IP 資源與完整產業鏈，不過進入門檻高，且受限於硬體設備主題較單一；其次則是像日本秋葉原、韓國弘大等 「自然形成的主題聚落」，風格強烈，但缺乏統一管理和 IP 整合。而「西門地下市」正是在這兩者之間的創新破局。新想 DayDreamer 執行長周上閔表示，「我們的目標是創造一個 『高度靈活、可持續更新』的IP娛樂空間，將過去單純的交通過道，活化為潮流文化匯集的據點。」

從單點快閃到生態圈運營的多角化實現IP價值

過去新想 DayDreamer 旗下 FANFANS CAFÉ，成功整合零售與餐飲模式。透過籌辦一系列橫跨動漫、遊戲、運動及療癒插畫等領域的 IP 、以及 FANME 深入經營 K-POP 娛樂領域，讓「西門地下市」能夠根據市場潮流，如新番、K-POP 回歸，每月設定不同主題，確保新鮮感，並將空間視為 IP 的另一種載體，讓來全球的 IP 都能快速入駐並與在地文化融合。

實現 IP 價值的多角化經營的新想 DayDreamer 執行長周上閔認為，IP 能跨越文化與地域藩籬的情感連結，因此特別重視與喜愛不同文化的粉絲間的關係經營。未來「西門地下市」不僅將提供沉浸式服務的場域，正在規劃中的「市民系統」更提供每一位粉絲可以自行選擇代表自己的角色、身分，讓粉絲能以虛實整合的方式在「西門地下市」中互動。這項設計使粉絲不再是單純的訪客，更是這座潮流城市的市民與共同經營者。

新想 DayDreamer 已驗證跨國實踐的成功商業模式，未來更期待將 「西門地下市」 視為長期發展與可複製的核心展示案例，將此模式複製到泰國、新加坡等海外市場。同時，更希望能將 「西門地下市」 視為 「臺灣原創」 實現 IP 多角化經營的旗艦範本，為城市品牌的國際能見度打響名號。