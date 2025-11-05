Coupang酷澎執行長提台灣發展：成立商城擴充商品數、建構末端物流

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Coupang酷澎公布今年第3季財報營收與獲利都上升，包括台灣市場在內的新興業務第3季營收達13億美元，年增32%，主要受益來自台灣市場的三位數加速成長。創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）在財報電話會議中證實，在台灣開始推出第三方平台、建構自有末端物流系統。

金範錫提到對台灣市場的展望，包括台灣客戶接受度與在韓國零售業務發展初期階段的情況類似，增強Coupang酷澎對台灣市場長期潛力的信心。展望未來，預期台灣市場的持續成長將主要由兩大因素驅動。包括快速擴展的產品種類，目前在拓展自有品牌產品方面取得了顯著進展，以及近期開始推出第三方平台（商城），預期將大幅豐富產品種類，提升消費者的購買體驗。其次，Coupang酷澎已開始在台灣建構自有末端物流系統。雖然目前仍處於初期階段，但團隊在上個季度取得了「令人矚目的進展」。

Coupang酷澎財務長阿南德（Gaurav Anand）表示，第3季開發業務營收包括台灣市場在內的新興業務第3季營收達13億美元，年增32%，因台灣地區的三位數成長率和外送業務成長，但開發業務的毛利為1.56億美元，年減22%，主要是對早期階段專案的持續投入。

今年Coupang酷澎預期全年開發業務經調整後的EBITDA虧損為9億至9.5億美元。鑑於業務持續成長，尤其是台灣地區的成長，預計今年虧損將接近該區間的上限。

金範錫也表示，Coupang酷澎正大力投資FLC（物流配送中心），為商家帶來更多便利和節省，為顧客帶來更多選擇、更多便利和更多優惠，也讓公司可拓展家具、時尚和體育用品等新興品類，積極加速在物流和配送網路中部署自動化技術，目前自動化對提升服務水準和降低營運成本已有成效。

Coupang酷澎股價4日在美股下跌時逆勢上漲，收盤上漲0.15美元，收32.13美元。

營收 財報 酷澎 跨境電商

