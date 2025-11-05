電池技術升級驅動 2035年全球固態電池需求量上看740GWh

固態電池發展正從實驗室走向產業化，根據TrendForce最新研究，全球已有近百家企業規劃固態電池產能，合計達到上百GWh。其中，含半固態電池在內的部分產能已率先量產，目前擴大至GWh級。全固態電池則進入百MWh級小規模試產的驗證和製程優化階段，在非車用部分已實現小批量應用，如工業機器人、醫療設備、半導體裝置等使用小型全固態電池，車用領域預計2027年左右將實際使用全固態電池。

TrendForce表示，半固態電池與液態鋰電池製造流程相似度高，已實現商業化，在電動車領域小規模裝車使用，市場上已有東風風神E70、蔚來ET7、上汽智己L6、賽力斯SERES5、嵐圖追光、上汽名爵MG4等多款半固態電池車型，未來隨使用成本、充放電效率及循環壽命等關鍵指標改善，半固態電池裝車量將緩步上升，預估市場滲透率將於2027年突破1%，裝車規模邁向10萬輛以上。Benz、BMW、Stellantis、奇瑞、Hyundai等領先車廠也已陸續進行半固態、全固態電池裝車測試。

在儲能領域，受惠於中國大陸市場半固態電池儲能示範計畫的推動與政策支持，LFP半固態儲能電池已成為目前固態電池最大的需求應用，占比超過一半，預期這項趨勢將延續至2026年。而消費性電子、人型機器人、eVTOL/UAM（電動垂直起降飛行載具/城市空中交通）則被視為固態電池的新興應用，這些市場也正加速導入具高能量密度、高安全性的電池技術。

在電動車、固定式儲能、消費性電子、人型機器人、eVTOL/UAM、工業用途等對高能量密度或高可靠性應用需求的推動下，TrendForce預計2030年全球固態電池（含半固態）市場需求將突破206GWh，並於2035年擴大至740GWh以上，宣告固態電池進入大規模應用階段。