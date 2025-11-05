快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

台泥舉辦首屆產業鏈大會 並促本土水泥替代進口、支持國內產業

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）5日舉辦首屆產業鏈大會，來自建材領域的客戶與供應鏈主要夥伴齊聚一堂，共同推動永續發展及低碳技術。此次大會以「產業鏈減碳」為主軸，為肯定客戶對本土低碳水泥的積極支持，台泥董事長張安平特別於會中頒發榮譽狀給2025年提貨台泥水泥量最大的前十大預拌混凝土廠夥伴。

獲獎業者包括和昌國際工業、中聯資源（9930）、力泰（5520）建設、永炬、得福（福得）混凝土、名人預拌、賓志、禹盛混凝土、礐興與德欣先進。

張安平強調，這些客戶夥伴多數是減碳先行者，率先採用了台泥推出的卜特蘭石灰石水泥，有些客戶更是從使用進口水泥轉向使用本地生產的水泥。他提及包括歐洲、日本、韓國都是支持國內的產業，也很感謝這些夥伴與台泥共同努力實踐減碳。

張安平向所有的產業鏈夥伴強調，很多人聽到「產業鏈」，腦中就浮現鋼筋、水泥、工地的聲音，這條鏈不只是產業鏈，它是生命鏈、責任鏈、未來鏈。他指出，水泥行業作為全球建築世界的骨架，承擔著重大碳排放責任，「建築業向來重料、重能耗、重碳排，說得直白一點，我們不只是《碳達人》，而是《碳大人》，大人必需該學會負責，所以減碳這件事，不是選擇題，是必修課。」

張安平表示，台泥不僅推出了低碳水泥產品，如卜特蘭石灰石水泥，還於2024年成立了「低碳營建先行者聯盟」，與更多業界夥伴共同踏上低碳轉型之路。他指出，這不僅是一個聯盟，而是一個實踐的承諾，台泥將與供應商、客戶攜手並進，共同推動智慧與低碳建材的應用，創建綠色未來。

台泥在表揚年度提貨量前十大預拌混凝土廠時也指出，公司也察覺到市場上有部分客戶僅訂購極少量台泥水泥，取得台泥出貨單以便給業主審查，實際上混凝土摻入的卻是大量的進口高碳排水泥。因此做為行業推動低碳的先行者，台泥也特別呼籲業界共同維護低碳轉型的誠信。

為強化綠色供應鏈，台泥自2025年起已公告，凡參與台泥預拌混凝土原料及運輸招標的台灣供應商，皆需完成ISO 14067產品或服務碳足跡第三方驗證，才有資格參與投標。目前，此措施已獲得廣大迴響，其中已有八家公司率先完成並通過第三方驗證，其餘32家正進入第三方查驗階段。

台泥於此次產業鏈大會中，由總經理程耀輝頒獎表揚這八家通過驗證的供應鏈夥伴，包含中聯資源、宇鑫交通、有麒實業、伸太田工業、新宇賢砂石、元璟交通、冠群峰及大又昌。

在運輸方面，台泥大陸各水泥廠區在2025年亦有顯著進展，已有七間供應商共138台自有新能源車投入運輸服務，展現供應鏈夥伴共同響應綠色運輸的決心。

台泥 減碳

延伸閱讀

花蓮永續新景點！台泥推「鸚鵡螺圖書館」，摸得到古物化石還有稀有蕨類

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫…提異議

台泥儲能NHOA.TCC「鸚鵡螺充電站」正式啟用！雙十連假充電優惠每度僅6元

台泥DAKA新地標「鸚鵡螺圖書館」正式亮相 半數收藏品由張安平提供

相關新聞

中石化：京華廣場土地開發聯貸合約展延一年

中石化旗下鼎越開發的京華廣場土地開發案，籌組的聯貸合約原定於今年11月5日到期，中石化總經理陳穎俊表示，已經取得聯貸銀行...

北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，...

《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲

50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復...

網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援...

1萬元怎麼花？ 李遠推台版大法師「泥娃娃」曝不看恐怖片跟人生有關

「普發現金1萬元」今天正式開跑，文化部長李遠今赴立院業務報告，被媒體詢問如何規劃這一萬元？他表示會把這個錢當成「大人版的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。