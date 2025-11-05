台泥舉辦首屆產業鏈大會 並促本土水泥替代進口、支持國內產業

台泥（1101）5日舉辦首屆產業鏈大會，來自建材領域的客戶與供應鏈主要夥伴齊聚一堂，共同推動永續發展及低碳技術。此次大會以「產業鏈減碳」為主軸，為肯定客戶對本土低碳水泥的積極支持，台泥董事長張安平特別於會中頒發榮譽狀給2025年提貨台泥水泥量最大的前十大預拌混凝土廠夥伴。

獲獎業者包括和昌國際工業、中聯資源（9930）、力泰（5520）建設、永炬、得福（福得）混凝土、名人預拌、賓志、禹盛混凝土、礐興與德欣先進。

張安平強調，這些客戶夥伴多數是減碳先行者，率先採用了台泥推出的卜特蘭石灰石水泥，有些客戶更是從使用進口水泥轉向使用本地生產的水泥。他提及包括歐洲、日本、韓國都是支持國內的產業，也很感謝這些夥伴與台泥共同努力實踐減碳。

張安平向所有的產業鏈夥伴強調，很多人聽到「產業鏈」，腦中就浮現鋼筋、水泥、工地的聲音，這條鏈不只是產業鏈，它是生命鏈、責任鏈、未來鏈。他指出，水泥行業作為全球建築世界的骨架，承擔著重大碳排放責任，「建築業向來重料、重能耗、重碳排，說得直白一點，我們不只是《碳達人》，而是《碳大人》，大人必需該學會負責，所以減碳這件事，不是選擇題，是必修課。」

張安平表示，台泥不僅推出了低碳水泥產品，如卜特蘭石灰石水泥，還於2024年成立了「低碳營建先行者聯盟」，與更多業界夥伴共同踏上低碳轉型之路。他指出，這不僅是一個聯盟，而是一個實踐的承諾，台泥將與供應商、客戶攜手並進，共同推動智慧與低碳建材的應用，創建綠色未來。

台泥在表揚年度提貨量前十大預拌混凝土廠時也指出，公司也察覺到市場上有部分客戶僅訂購極少量台泥水泥，取得台泥出貨單以便給業主審查，實際上混凝土摻入的卻是大量的進口高碳排水泥。因此做為行業推動低碳的先行者，台泥也特別呼籲業界共同維護低碳轉型的誠信。

為強化綠色供應鏈，台泥自2025年起已公告，凡參與台泥預拌混凝土原料及運輸招標的台灣供應商，皆需完成ISO 14067產品或服務碳足跡第三方驗證，才有資格參與投標。目前，此措施已獲得廣大迴響，其中已有八家公司率先完成並通過第三方驗證，其餘32家正進入第三方查驗階段。

台泥於此次產業鏈大會中，由總經理程耀輝頒獎表揚這八家通過驗證的供應鏈夥伴，包含中聯資源、宇鑫交通、有麒實業、伸太田工業、新宇賢砂石、元璟交通、冠群峰及大又昌。

在運輸方面，台泥大陸各水泥廠區在2025年亦有顯著進展，已有七間供應商共138台自有新能源車投入運輸服務，展現供應鏈夥伴共同響應綠色運輸的決心。