漢康SITC年會秀研發成果 三合一融合蛋白新藥HCB301數據首亮相

新藥開發公司漢康-KY（7827）5日公告，第40屆癌症免疫治療學會（Society for Immunotherapy of Cancer，SITC）年會於11月7日至9日在美國馬里蘭州舉辦，公司將以壁報形式發表三篇最新研究成果，包括新型三功能融合蛋白藥物HCB301臨床前研究成果，及廣譜抗癌新藥HCB101於單藥及聯合用藥的臨床數據成效。

尤其重要的是，HCB301挾獨特的分子設計與多重抗腫瘤機制，並兼具活化先天免疫及適應性免疫的特性，料將成為一大關注焦點。

漢康-KY表示，HCB301的臨床前研究結果顯示，不僅展現良好安全性，更具有協同免疫活化及顯著的腫瘤控制能力，有足夠的證據支持可進入臨床試驗階段。

HCB301是透過漢康-KY自主核心「FBDB多功能融合蛋白技術平台」所開發的「三合一」融合蛋白創新藥物，也是漢康首個能同時針對腫瘤的三條主要免疫逃脫路徑一次加以解決，包括阻斷SIRPα-CD47交互作用，啟動巨噬細胞能精準辨識並吞噬腫瘤細胞。抑制PD-1/PD-L1訊號傳導，活化T細胞抗腫瘤功能；以及捕捉TGFβ解除腫瘤微環境（TME）中的免疫抑制因子，強化免疫系統對抗腫瘤的能力。集三大功能（三大靶點）於一身，具備極佳的療效潛力，展現出成為突破性療法的可能。為傳統治療反應不佳的癌症患者帶來新的治療選項。

臨床前研究顯示，HCB301可誘導顯著的抗體依賴性吞噬作用（ADCP），活化巨噬細胞，並提升CD8⁺ T細胞浸潤。在小鼠模型實驗中發現，HCB301的抑制腫瘤生長效果優於單靶或雙靶對照組，顯示其具協同抗腫瘤效果。此外，HCB301可有效中和活性TGFβ，逆轉腫瘤微環境免疫抑制並恢復T細胞功能，並同時改變抗體Fc區域的結構，優化免疫活化，降低非目標性毒性風險。

HCB301的創新設計能突破現有免疫檢查點抑制劑的限制，透過同時激活免疫系統的雙重臂（先天與適應性），在免疫冷型或免疫抑制性腫瘤中展現潛在療效，目前已分別獲美國FDA、中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)核准一a期臨床試驗。

HCB301臨床一a期試驗採開放式、多中心且劑量遞增設計，主要在評估安全性、耐受性、藥物動力學、初步療效與最大耐受劑量，預計招募約50位患者，今年已率先在美國完成首位實體瘤病患收案，順利推進臨床試驗。

漢康表示，SITC為全球最大專注於癌症免疫治療的頂級國際盛會，每年匯聚來自各地的學術界、監管部門、政府機構及行業領袖與代表們，共同探討並分享最新癌症免疫治療研究與臨床應用方向，致力推動與改善癌友的突破性療法及預後。在今年SITC大會上，漢康能獲選且一次發表三項研究成果，代表公司的技術與研發實力獲國際肯定，接下來將持續推進各項臨床試驗，並積極拓展商務合作機會，爭取新藥及早上市以造福癌友、也為公司營運帶來實質挹注。