北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬
據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，最高價是高樓層的21樓，每坪成交單價達224.7萬元，總價高達2.4億元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市近年有許多飯店陸續投入危老改建，主要包括危老獎勵給予高額的容積獎勵，同時飯店所有權人單純省去整合的風險，另外疫情期間飯店業面臨艱困的經營環境，即使疫情結束飯店也可能因為老舊缺乏競爭力，有些經營者就選擇透過危老改建活化，蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。
此次揭露的是知名飯店西華飯店改建案「西華璞園」，基地位置在民生敦北商圈之中，目前北市地政雲的實價已揭露三筆，成交時間都在今年的7、8月，包括低樓層3樓成交1.86億元，每坪單價178萬元，18樓每坪212萬元，總價1.79億元，最高價是高樓層的21樓，成交2.4億元，每坪單價224.7萬元，該大樓成為北市新的兩百萬豪宅俱樂部成員。
另一個飯店改建豪宅的經典案例則是「國賓皇琚」，2023年曾揭露總價4.7億元，每坪217.9萬元的紀錄，實價共揭露68筆，總銷售金額超過百億元，另一筆危老改建則是南京東路上的「鐫萃」，前身則是台北馥敦飯店南京館，實價揭露單價也出現每坪172.7萬的紀錄。
