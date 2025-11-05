北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，最高價是高樓層的21樓，每坪成交單價達224.7萬元，總價高達2.4億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市近年有許多飯店陸續投入危老改建，主要包括危老獎勵給予高額的容積獎勵，同時飯店所有權人單純省去整合的風險，另外疫情期間飯店業面臨艱困的經營環境，即使疫情結束飯店也可能因為老舊缺乏競爭力，有些經營者就選擇透過危老改建活化，蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。

此次揭露的是知名飯店西華飯店改建案「西華璞園」，基地位置在民生敦北商圈之中，目前北市地政雲的實價已揭露三筆，成交時間都在今年的7、8月，包括低樓層3樓成交1.86億元，每坪單價178萬元，18樓每坪212萬元，總價1.79億元，最高價是高樓層的21樓，成交2.4億元，每坪單價224.7萬元，該大樓成為北市新的兩百萬豪宅俱樂部成員。