晉弘拋棄式支氣管鏡授權美國專業醫療器材經銷商 美國正式上市銷售

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醫材大廠晉弘（6796）5日宣布，該公司通過美國FDA510(k)審查的拋棄式支氣管鏡產品，經授權美國醫療器材經銷商Sarnova專注呼吸、麻醉和重症護理等醫療產品的子公司Tri-anim Health Services，已於美國正式銷售。

晉弘表示，Sarnova是一家專注於急救醫療服務（EMS）和呼吸市場的全國性專業醫療產品經銷商，旗下擁有多家子公司，其中專注於提供呼吸、麻醉和重症護理等醫療產品及療法的Tri-anim Health Services，服務對象涵蓋醫院、健康系統及多種患者護理機構，已超過45年歷史，在美國醫療器材經銷領域具有相當規模。

晉弘表示，該公司開發的拋棄式支氣管鏡、與現行市面上既有的產品具有顯著的差異與優勢，包括鏡頭感測器有較佳的解析度、較小的插入管外徑、較大的工作通道、較高的抽吸速率、及配備可旋轉吸引接頭等，滿足從氣道到氣管支氣管樹的各類檢查及治療需求。目前已取得美國、台灣及日本的醫療器材許可證。

Sarnova 急性照護事業部總裁Aric Vacchiano表示，很榮幸能與晉弘攜手合作，晉弘在光學設計與醫療影像技術上的創新能力，與Sarnova於急救與呼吸照護市場的專業通路優勢相輔相成，將可大幅提升臨床醫師在氣道管理與呼吸治療中的操作效率與病患安全。

晉弘以開發創新醫療器材見長，掌握拋棄式內視鏡的微型鏡頭影像感測模組和封裝的關鍵技術，此次能夠與在急救醫療和呼吸護理市場具領導地位的Sarnova集團合作，將拋棄式支氣管鏡透過其豐沛的銷售通路於美國進行推廣，再次展現MIT厚實的開發製造能力。

晉弘董事長鄭竹明表示，這次與Sarnova集團合作，除可加速晉弘產品於北美市場的布局外，更象徵著國際醫療產業對台灣研發實力與品質的高度肯定，期望晉弘能持續為全球醫療照護市場帶來更高效與安全的臨床應用。

晉弘指出，隨著大眾對於感染防控的意識與日俱增，對拋棄式產品的接受度亦日益提高，加上微創手術的廣泛應用，拋棄式內視鏡產品有望成為未來的主流趨勢。晉弘也將持續投入研發資源，致力於提供更高影像品質、更具成本效益的產品，提供更多兼具安全性與操作便利性的創新醫療解決方案，協助全球醫療體系在安全與效率間取得最佳平衡。

