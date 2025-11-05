《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲經濟、通膨時代的服務價值等六大議題深入探究，結合國內外案例，協助服務業掌握未來趨勢脈動。

本日年鑑發布我國服務業的重要發展趨勢，2024年我國服務業創造的產值逼近15兆元，占GDP58.75%，總銷售額達33.4兆元，服務業家數約134萬家，就業人口達705.1萬人，占總就業人數60.81%。觀察主要商業服務業表現，批發業銷售額達13.5兆元、零售業6.02兆元、餐飲業8,463億元、物流業1.5兆元、生活服務業2,502億元，均創歷史新高或近年高點，受僱人數普遍微增至五年高點，顯示就業穩定。

發表會現場從數據與趨勢等面向解析我國商業服務業發展動態，並邀請到東方線上股份有限公司蔡鴻賢執行長、零碳大學楊聲勇校長等專家，分別以「未來消費力：Z世代與α世代重構下一個十年的消費與價值生態」、「綠色經濟崛起：打造永續新商機」為題進行專題分享。

我國服務業向來以靈活應變、貼近市場需求見長，但當前挑戰已遠超越傳統景氣循環或區域競爭的範疇。人工智慧、數據洞察與智慧運算逐漸取代直覺式管理；人口結構轉變突顯熟齡族群對生活尊嚴與情感連結的深層需求；新世代消費者則更重視理念認同與價值展現。同時，面對國際永續規範與成本壓力，企業必須在效率與附加價值之間尋求平衡。更關鍵的是，情感與社群驅動的市場效應正自娛樂業向餐飲、零售與金融延伸，徹底改寫品牌與顧客的互動模式。

《2025商業服務業年鑑》內容呈現我國服務業以智慧、永續、人本與創新為核心的發展動能，並勾勒產業轉型的關鍵路徑。相關前瞻議題及專家研究成果皆已淬煉精華於《2025商業服務業年鑑》中，即日起提供各界參考。