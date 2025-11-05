快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復新計畫」，未來將納入修法方向，讓危老重建機制常態化，並同步推動老舊住宅修繕補助，預計投入50億元，2027年底前完成500棟老宅翻修。

內政部國土署長吳欣修表示，危老條例自上路以來成效不錯，截至目前，全國申請案達4,900多件、核准約4,600件，其中領有建照逾3,000件、開工案約2,500件，「成績還算可以」。未來將以制度化為目標，取消施行期限，讓危老重建成為長期推動的政策。

他說，修法重點將結合「老宅延壽」概念，協助屋齡30年以上、4至6層集合住宅及6樓以下透天厝，進行管線更新、屋頂防水、立面整修與新增無障礙設施；也會調整危老重建適用範圍及容積獎勵制度，讓政策更具誘因，並檢討稅負減免措施，降低民眾參與門檻。

內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」已於9月11日陳報行政院核定中，計畫經費50億元，將透過行政簡化、資金挹注與專業輔導，預期2027年底前完成500棟老舊建築復能，協助長者在熟悉社區中原地安養，並兼顧綠建築與永續發展目標。

立委丁學忠提醒，相關宣導與說明會不應侷限都會區，「中南部地區也需要」。吳欣修回應，計畫獲行政院核定後，將啟動全國巡迴說明會，鼓勵地方政府與民間踴躍申請，共同推動老屋安全與社區更新。

相關新聞

北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，...

《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲

50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復...

網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援...

1萬元怎麼花？ 李遠推台版大法師「泥娃娃」曝不看恐怖片跟人生有關

「普發現金1萬元」今天正式開跑，文化部長李遠今赴立院業務報告，被媒體詢問如何規劃這一萬元？他表示會把這個錢當成「大人版的...

新北放寬商業區住宅比例 都更規範鬆綁助推老屋重建

為加速都市更新與改善生活環境，新北市城鄉局今公布「都市計畫法新北市施行細則」修正案發布，核心方向為「放寬規範、促進更新、...

