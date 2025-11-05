50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復新計畫」，未來將納入修法方向，讓危老重建機制常態化，並同步推動老舊住宅修繕補助，預計投入50億元，2027年底前完成500棟老宅翻修。

內政部國土署長吳欣修表示，危老條例自上路以來成效不錯，截至目前，全國申請案達4,900多件、核准約4,600件，其中領有建照逾3,000件、開工案約2,500件，「成績還算可以」。未來將以制度化為目標，取消施行期限，讓危老重建成為長期推動的政策。

他說，修法重點將結合「老宅延壽」概念，協助屋齡30年以上、4至6層集合住宅及6樓以下透天厝，進行管線更新、屋頂防水、立面整修與新增無障礙設施；也會調整危老重建適用範圍及容積獎勵制度，讓政策更具誘因，並檢討稅負減免措施，降低民眾參與門檻。

內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」已於9月11日陳報行政院核定中，計畫經費50億元，將透過行政簡化、資金挹注與專業輔導，預期2027年底前完成500棟老舊建築復能，協助長者在熟悉社區中原地安養，並兼顧綠建築與永續發展目標。

立委丁學忠提醒，相關宣導與說明會不應侷限都會區，「中南部地區也需要」。吳欣修回應，計畫獲行政院核定後，將啟動全國巡迴說明會，鼓勵地方政府與民間踴躍申請，共同推動老屋安全與社區更新。