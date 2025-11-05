50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修
危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復新計畫」，未來將納入修法方向，讓危老重建機制常態化，並同步推動老舊住宅修繕補助，預計投入50億元，2027年底前完成500棟老宅翻修。
內政部國土署長吳欣修表示，危老條例自上路以來成效不錯，截至目前，全國申請案達4,900多件、核准約4,600件，其中領有建照逾3,000件、開工案約2,500件，「成績還算可以」。未來將以制度化為目標，取消施行期限，讓危老重建成為長期推動的政策。
他說，修法重點將結合「老宅延壽」概念，協助屋齡30年以上、4至6層集合住宅及6樓以下透天厝，進行管線更新、屋頂防水、立面整修與新增無障礙設施；也會調整危老重建適用範圍及容積獎勵制度，讓政策更具誘因，並檢討稅負減免措施，降低民眾參與門檻。
內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」已於9月11日陳報行政院核定中，計畫經費50億元，將透過行政簡化、資金挹注與專業輔導，預期2027年底前完成500棟老舊建築復能，協助長者在熟悉社區中原地安養，並兼顧綠建築與永續發展目標。
立委丁學忠提醒，相關宣導與說明會不應侷限都會區，「中南部地區也需要」。吳欣修回應，計畫獲行政院核定後，將啟動全國巡迴說明會，鼓勵地方政府與民間踴躍申請，共同推動老屋安全與社區更新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言