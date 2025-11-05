網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象。並呼籲民眾請勿輕信網路傳言及散布不實資訊，正確資訊請參考數發部網站最新訊息 。

數發部指出，截至11月4日，我國待修復的海纜為3條，其中1條為國內海纜（台馬二號），另2條為國際海纜（24海浬外）（EAC1、TSE-1)。另有APG、APCN2、SJC2等3條國際海纜(24海浬外)安排計畫性維修。目前待修復的海纜均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象。

數發部指出，據近5年所接獲的海纜障礙通報，海纜中斷原因約八成是人為因素所造成，主要原因包括「船錨勾損」、「漁撈作業」及「抽砂船作業」等，另有約兩成則是自然老化及地震等自然因素所致。

數發部已透過「事前強化偵測」、「事中即時應變」，以及「事後加速修復」等三個面向的策略，加強海纜通訊韌性；並秉持「備援再備援」的原則，布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及增設海纜，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

最後，數發部呼籲民眾請勿輕信網路傳言及散布不實資訊，正確資訊請參考數發部網站最新訊息。

