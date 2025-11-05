為節能努力 台塑與東海大學合辦節能減排循環經濟優良改善案例選拔

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台塑企業自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」；為深化產學交流，2016年起更擴大移師大專院校舉辦。圖／台塑提供
台塑企業已訂下2050年要實現碳中和，為了落實此目標，並激勵同仁全力推動節能減排循環經濟，台塑企業自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」；為深化產學交流，2016年起更擴大移師大專院校舉辦，廣邀同業、政府部門與師生與會，期盼藉由成果分享及專家評核輔導，拋磚引玉共同促進台灣產業界的推動永續發展。

2025年度的「節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩」於11月5日在東海大學舉行。上午，活動由東海大學工學院院長黃欽印與塑化公司資深副總林智清共同主持，特邀產官學專家評選台塑企業各公司發表的8個優良案例，並頒發前三名及佳作。

其中，第一名為台化公司苯乙烯廠「乙苯塔多效蒸餾節能改善」案例；第二名為塑化公司煉油部轉化廠「轉化廠煤油加氫脫硫單元加熱爐煙道氣廢熱回收節能改善」案例；第三名為台塑公司丙烯腈廠「廢氣焚化爐燃料轉全燃氣改善」案例。

活動下午，則邀請與會來賓與師生實地參訪麥寮廠區，觀摩生態化展示廳及塑化煉油部，見證台塑企業推動的廠區實況。

這次活動整合產官學資源，不僅讓台塑企業的改善案例獲得專業輔導，更促進了各界的技術交流與分享，共同為台灣的永續發展貢獻心力。

台塑企業與東海大學合辦「2025年度節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩」。圖／台塑提供
