共享行動電源領導品牌 CHARGESPOT 進軍歐洲 首站義大利米蘭

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台最大共享行動電源領導品牌CHARGESPOT宣布正式進軍歐洲市場，日本母公司INFORICH Inc.以旗下歐洲子公司 INFORICH EUROPE LTD在2025年9月在義大利米蘭啟動CHARGESPOT服務。此次國際拓展標誌著品牌全球化的重要里程碑，展現 CHARGESPOT將共享電力服務拓展至歐洲市場的長期布局與實踐。

INFORICH計畫於義大利設立首波100個CHARGESPOT借電站，將以直營、特許經營及合資等模式推進歐洲市場發展。隨著義大利觀光人流與行動裝置充電需求攀升，CHARGESPOT的共享服務不僅能有效提升行動便利性，也可望協助當地減少電子廢棄物。與自行購買行動電源相比，使用CHARGESPOT可減少約42%的二氧化碳排放量，呼應義大利政府推動的《全國循環經濟戰略（Strategia Nazionale per l’Economia Circolare）》，推動共享電力成為城市永續基礎設施的一環。

義大利作為歐洲人口第四大國，城市人口密集且旅遊業發達，正適合以人流導向的共享服務模式落地。隨著 2026 年米蘭冬奧即將舉行，智慧型手機及行動設備充電需求持續上升，為共享電力服務提供龐大市場空間。

CHARGESPOT 目前已於亞洲主要市場建構完整的共享電力網絡，並推出「跨國租還」服務，讓用戶可於日本、臺灣、香港、新加坡、泰國、澳洲及歐洲城市間隨借隨還，真正實現跨國共享的行動便利。未來將進一步拓展至羅馬及其他歐洲觀光城市，持續強化共享電力在國際市場的服務覆蓋。

