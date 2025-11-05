快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

Coupang 酷澎財報／台灣業績第3季持續三位數年增率 但毛利下降

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Coupang酷澎公布第3季業績。淨營收為93億美元，年增18%；撇除匯率影響則成長20%；毛利為27億美元，年增20%，撇除匯率影響則成長22%；毛利率為29.4%，年增51個基點。

代表本業的營業利益為1.62億美元，年增5,300萬美元，營業利益率為1.7%，年增36個基點。淨利為9,500萬美元，其中可歸屬Coupang股東者為9,500萬美元，較上年分別增加3,100萬美元與2,500萬美元。稀釋後每股盈餘為0.05美元，年增0.01美元。

今年以來，Coupang酷澎在台灣與本地電商積極競爭市場，創辦人暨執行長金範錫也在財報電話會議中表示，在台灣的成長動能持續加速，第3季再次展現令人振奮的年成長與季成長表現；因客戶體驗好，帶動更高的顧客活躍度與回購率。

他表示，台灣顧客的導入速度與 Coupang酷澎在韓國擴張零售業務早期的情況相似，加強對台灣長期潛力的信心。

台灣的表現已大幅超出公司今年的預期，並持續是成長最快的機會之一。目前顧客使用率與互動度持續上升，帶動營收快速成長並提升顧客忠誠度，且這股強勁動能自上一季以來持續累積。台灣顧客的消費行為，包括從首次嘗試到回購──與Coupang酷澎在韓國零售業務早期階段的軌跡極為相似。

今年Coupang酷澎在台灣推出WOW會員制度，強調30天無條件退貨，金範錫說，雖僅推出數月，但顧客反應非常正面，將持續新增會員專屬優惠與服務。整體而言，目前公司成長主要來自回頭客的消費頻率與金額增加，而非單純的新客數量成長。未來也將持續提升顧客體驗，讓台灣WOW會員成為更具吸引力的服務。

Coupang酷澎財務長 Gaurav Anand表示，包括台灣市場在內的新興業務第3季營收達13億美元，年增32%；撇除匯率影響則成長31%，主要來自台灣市場的三位數加速成長，以及Eats的穩健擴張。新興業務毛利為1.56億美元，年減22%，反映持續投入於初期發展階段的業務。

顧客 匯率 營收

延伸閱讀

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

姪子傻瓜闖禍了！GD「誤曬外甥照」抗拒不了寶寶魅力 1舉動惹姊夫不爽被轟太隨意

韓流潮勢登場 台中新光三越「韓國商品展」開展

相關新聞

北市豪宅兩百萬俱樂部添新成員 「西華璞園」21樓每坪單價衝224萬

據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現豪宅兩百萬俱樂部新成員，西華飯店的危老改建案「西華璞園」，今年已經揭露三筆實價紀錄，...

《2025商業服務業年鑑》新書發表 服務業產值近15兆 聚焦創新轉型與未來商機

經濟部昨(4)日發表《2025商業服務業年鑑》，本年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲

50億元「老宅延壽」計畫 2027年底前完成500棟老宅翻修

危老條例預計2027年5月底屆期，內政部5日於立法院內政委員會報告指出，為強化建物安全與社區韌性，已擬具「老宅延壽機能復...

網傳海纜遭割斷6條 數發部澄清「勿輕信網路傳言」

有關網傳我國國內外海纜同時有3條故障、被割斷6條一事，數發部5日澄清，並無6條被割斷情形，待修復的3條海纜均透過替代備援...

1萬元怎麼花？ 李遠推台版大法師「泥娃娃」曝不看恐怖片跟人生有關

「普發現金1萬元」今天正式開跑，文化部長李遠今赴立院業務報告，被媒體詢問如何規劃這一萬元？他表示會把這個錢當成「大人版的...

新北放寬商業區住宅比例 都更規範鬆綁助推老屋重建

為加速都市更新與改善生活環境，新北市城鄉局今公布「都市計畫法新北市施行細則」修正案發布，核心方向為「放寬規範、促進更新、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。