Coupang 酷澎財報／台灣業績第3季持續三位數年增率 但毛利下降

Coupang酷澎公布第3季業績。淨營收為93億美元，年增18%；撇除匯率影響則成長20%；毛利為27億美元，年增20%，撇除匯率影響則成長22%；毛利率為29.4%，年增51個基點。

代表本業的營業利益為1.62億美元，年增5,300萬美元，營業利益率為1.7%，年增36個基點。淨利為9,500萬美元，其中可歸屬Coupang股東者為9,500萬美元，較上年分別增加3,100萬美元與2,500萬美元。稀釋後每股盈餘為0.05美元，年增0.01美元。

今年以來，Coupang酷澎在台灣與本地電商積極競爭市場，創辦人暨執行長金範錫也在財報電話會議中表示，在台灣的成長動能持續加速，第3季再次展現令人振奮的年成長與季成長表現；因客戶體驗好，帶動更高的顧客活躍度與回購率。

他表示，台灣顧客的導入速度與 Coupang酷澎在韓國擴張零售業務早期的情況相似，加強對台灣長期潛力的信心。

台灣的表現已大幅超出公司今年的預期，並持續是成長最快的機會之一。目前顧客使用率與互動度持續上升，帶動營收快速成長並提升顧客忠誠度，且這股強勁動能自上一季以來持續累積。台灣顧客的消費行為，包括從首次嘗試到回購──與Coupang酷澎在韓國零售業務早期階段的軌跡極為相似。

今年Coupang酷澎在台灣推出WOW會員制度，強調30天無條件退貨，金範錫說，雖僅推出數月，但顧客反應非常正面，將持續新增會員專屬優惠與服務。整體而言，目前公司成長主要來自回頭客的消費頻率與金額增加，而非單純的新客數量成長。未來也將持續提升顧客體驗，讓台灣WOW會員成為更具吸引力的服務。

Coupang酷澎財務長 Gaurav Anand表示，包括台灣市場在內的新興業務第3季營收達13億美元，年增32%；撇除匯率影響則成長31%，主要來自台灣市場的三位數加速成長，以及Eats的穩健擴張。新興業務毛利為1.56億美元，年減22%，反映持續投入於初期發展階段的業務。