1萬元怎麼花？ 李遠推台版大法師「泥娃娃」曝不看恐怖片跟人生有關

「普發現金1萬元」今天正式開跑，文化部長李遠今赴立院業務報告，被媒體詢問如何規劃這一萬元？他表示會把這個錢當成「大人版的文化幣」，花在文化欣賞和體驗上。他推薦了幾部國片，包括「96分鐘」、「女孩」跟「左撇子女孩」，以及恐怖片「泥娃娃」。談到「泥娃娃」，李遠搞笑表示，本身其實不大看恐怖片，因為「人生已經很悲慘，為什麼要被嚇。」

李遠表示，平常支持文化產業都是自己買票看電影、自己買書，這次也一樣，會把這一萬元變成「大人版的文化幣」，全部把它投在看電影買書這方面。他表示，最近台灣的電影票房整個起來，書也一樣「蠻景氣的」，鼓勵「大人」也把這個錢花在文化欣賞跟文化體驗上面。

被問到推薦的國片，李遠推薦了票房剛破兩億的「96分鐘」，「女孩」與「左撇子女孩」，以及即將上演的「大濛」，還推薦了一部票房已達8500萬元的恐怖片「泥娃娃」。

「我本身不太看恐怖片，我就是不喜歡看恐怖片。」李遠說，但他聽看過「泥娃娃」的人表示，電影塑造了一個像大法師一樣的一個IP，又結合了台灣人小時候聽過的童謠，「那個童歌其實剛開始你覺得很可愛，後來越唱越恐怖」，這部電影找到了一個很奇特的元素，讓他也想自己買票去看。

媒體接著詢問李遠為什麼不喜歡看恐怖片，他回答：「我想人生已經很悲慘，為什麼要被嚇」，認為「有些人在恐怖片找到刺激，但我找不到」。他透露自己比較喜歡看「那種一看就是整個人可以進到這故事裡，有點相信他是真的」，知道是假的他「就是進不到故事裡面」，他也猜測恐怖片迷的心態「看的人可能是壓力生活壓力太緊張去看恐怖片，反而很放鬆」。

文化部補充，今年國片總票房已達8.13億元，比去年同期成長31.65%。「96分鐘」票房正式突破 2億元、「泥娃娃」目前票房已達8500萬。