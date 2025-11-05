比比昂與日本 Amazon Business 進行 API 串接 日貨商城升級

瞄準跨境購物強勢成長的消費趨勢，PChome網路家庭集團（8044）旗下專營日本跨境代購電商Bibian比比昂，正式與日本Amazon Business進行API串接合作。透過此API串接，不僅可在「比比昂日貨商城」購買日本 Amazon Business所販售的商品，更同步進駐全家便利商店會員App，此次API 串接合作，將為台灣消費者帶來日貨網購體驗。

根據未來流通研究所最新數據，2024年台灣進口包裹總量較前一年增長13%。比比昂也展現穩健成長態勢，2024年全站訂單量強勢年增33%，去年6月進駐全家便利商店App的「比比昂日貨」專區，截至今年9月已吸引逾280萬人次使用，不僅成功拓展新客群，展現可觀的市場潛力，成為促成此次重磅合作的關鍵動能。

即日起，全台消費者無論是透過比比昂或全家App，可輕鬆選購日本 Amazon Business豐富多元的商品，並可享有比比昂獨家提供的四大購物保障，包含「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」以及「各項費用透明公開」，另有專業中文客服可以聯繫，解決消費者跨境購物時最擔心的稅務、物流與語言問題，讓購物過程更安心有保障。