快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

比比昂與日本 Amazon Business 進行 API 串接 日貨商城升級

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

瞄準跨境購物強勢成長的消費趨勢，PChome網路家庭集團（8044）旗下專營日本跨境代購電商Bibian比比昂，正式與日本Amazon Business進行API串接合作。透過此API串接，不僅可在「比比昂日貨商城」購買日本 Amazon Business所販售的商品，更同步進駐全家便利商店會員App，此次API 串接合作，將為台灣消費者帶來日貨網購體驗。

根據未來流通研究所最新數據，2024年台灣進口包裹總量較前一年增長13%。比比昂也展現穩健成長態勢，2024年全站訂單量強勢年增33%，去年6月進駐全家便利商店App的「比比昂日貨」專區，截至今年9月已吸引逾280萬人次使用，不僅成功拓展新客群，展現可觀的市場潛力，成為促成此次重磅合作的關鍵動能。

即日起，全台消費者無論是透過比比昂或全家App，可輕鬆選購日本 Amazon Business豐富多元的商品，並可享有比比昂獨家提供的四大購物保障，包含「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」以及「各項費用透明公開」，另有專業中文客服可以聯繫，解決消費者跨境購物時最擔心的稅務、物流與語言問題，讓購物過程更安心有保障。

全家便利商店 商品

延伸閱讀

棒球／台日高中棒球交流賽 甲子園冠軍隊王牌新垣有絃參賽

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

日本蓬萊會拜會台南市府 深化半導體與智慧科技合作

日本兵庫連環車禍1死17傷 初判小轎車暴衝肇禍

相關新聞

1萬元怎麼花？ 李遠推台版大法師「泥娃娃」曝不看恐怖片跟人生有關

「普發現金1萬元」今天正式開跑，文化部長李遠今赴立院業務報告，被媒體詢問如何規劃這一萬元？他表示會把這個錢當成「大人版的...

新北放寬商業區住宅比例 都更規範鬆綁助推老屋重建

為加速都市更新與改善生活環境，新北市城鄉局今公布「都市計畫法新北市施行細則」修正案發布，核心方向為「放寬規範、促進更新、...

沒有百萬年薪年輕人房子買在哪？板橋、三重超熱門 第一名是它

永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市近一年年薪百萬內的40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，發現淡水區以...

新北年薪百萬內青年購屋版圖曝 四區一年破千戶

永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市年薪百萬內40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，淡水區以1,333戶...

淡水成百萬年薪族購屋天堂 新北40歲以下青年最愛三區曝光

房價高漲、薪資卻原地踏步，年薪百萬元內的青年想在新北買房，最愛哪裡？根據永慶房產集團彙整聯徵中心與實價登錄資料顯示，新北...

KYMCO 落實移動新未來願景 創新科技ｘ三大戰略新車

2025 年米蘭國際二輪車展 （EICMA） 於米蘭時間 11 月 4 日盛大開幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。