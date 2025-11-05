OpenAI 宣布：Sora Android 版在台灣上線

OpenAI 5日正式在台灣推出 Sora App的Android版本，台灣成為亞洲最早體驗雙版本OpenAI 新一代AI影音創作技術的市場之一。這一波開放Android版本的國家包括加拿大、美國、台灣、越南、泰國以及日本與韓國。

自今年9月初在美國與加拿大上線以來，Sora應用程式迅速累積人氣，在五天內下載量即突破一百萬次。全球創作者已經創作出各式各樣充滿想像力與原創風格的影片。OpenAI期待台灣的創作者、藝術家與日常故事講述者將帶來的精彩作品。

Sora應用程式由OpenAI先進的影片生成模型Sora 2提供技術支援，讓使用者能夠生成引人入勝、栩栩如生的影片；Remix（混編）其他創作者的作品並重新詮釋；在可自訂的Sora動態（Sora feed）中探索最新影片；並透過 Cameos（客串）功能進入任何場景。Open AI指出，Cameos功能是早期使用者最喜歡的功能之一，用戶可以在日常生活中打造想像的客串角色，如，寵物、塗鴉、物品，或是在 Sora 應用程式打造的原創角色。這些角色可以透過標記儲存在用戶裝置，讓用戶在未來的影片生成中重複使用，也可以分享給其他使用者使用。