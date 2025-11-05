新北放寬商業區住宅比例 都更規範鬆綁助推老屋重建

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市城鄉局今公布「都市計畫法新北市施行細則」修正案發布，核心方向為「放寬規範、促進更新、回應民生」。圖／新北市城鄉局提供
為加速都市更新與改善生活環境，新北市城鄉局今公布「都市計畫法新北市施行細則」修正案發布，核心方向為「放寬規範、促進更新、回應民生」，內容包含放寬商業區住宅使用比例限制、老屋加裝電梯免檢討車位、保護區得設置動物收容所及市場建蔽率放寬等多項措施。

城鄉局長黃國峰表示，此次修法針對都市更新與環境改善面向同步鬆綁，其中最受矚目的為「商業區住宅使用放寬」。過去都更案件若位於商業區，住宅使用常受容積比例限制，導致更新意願受阻；此次修法後，經審議通過的都市更新案或簡易都更案，可放寬住宅容積限制，增加規劃彈性，加速老舊建物重建與市區更新腳步。

黃國峰指出，為兼顧安全與便利，本次修法也納入多項「以人為本」的措施，包括允許保護區、農業區內符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的合法建物，可依原高度重建；老舊建物增設電梯則免重新檢討法定車位，以減少程序負擔、鼓勵老屋友善改造，提升長者與行動不便者的居住安全。

此外，為回應公共服務與動物保護需求，修法新增「保護區可設置動物收容所」，提供更完善的動物照護設施；同時配合市場營運特性，放寬市場建蔽率至70%，改善空間使用與環境品質，強化社區生活機能。

都市計畫科長鄧涵瑛補充，本次修法不僅提升都市更新效能，也重視民眾生活便利性與社會需求，未來將持續檢討制度，推動都市更新、優化生活環境，「讓新北成為宜居、安全又永續的城市」。

都市更新 動物收容所 生活

