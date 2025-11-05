快訊

新北年薪百萬內青年購屋版圖曝 四區一年破千戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市年薪百萬內40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，淡水區以1,333戶的貸款戶數最受歡迎，平均單價也是榜上最親民的一區。

板橋、三重及土城區也備受喜愛，皆有超過千戶的申貸量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，綜觀新北年薪百萬內的青年購屋版圖可發現，青年購屋族群仍偏好選擇生活機能完整、交通機能完備且有豐富就業機會的行政區，房屋總價較低、小宅產品多的行政區，也較容易吸引青年族群。

根據聯徵中心2024Q3-2025Q2的貸款數據，年薪百萬內的青年購屋最多的淡水區，平均購屋總價為1,108萬元，平均單價為每坪30.2萬元，是新北前十大青年購屋熱區中，房價最親民實惠的一區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，淡水區房價相對便宜，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛，購屋負擔也不會那麼重。

她表示，淡水本就有捷運和輕軌行經，未來若淡江大橋和淡北快速道路能順利開通，及輕軌藍海線第二期完工後，對於當地的交通會是很大的加分，機能也將更為健全。

板橋區近一年有1,262戶的貸款戶數，排行第二。陳金萍表示，板橋和北市僅一橋之隔，也可藉由捷運板南線快速抵達北市核心、蛋黃區域，儘管近一年當地每坪均價已突破6字頭，仍受到許多青年通勤族的喜愛。

至於也與北市一橋之隔的三重區，陳金萍分析，當地因鄰近台北市蛋黃區，交通方面有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運行經，生活機能也相當便利，房價又相較於台北市親民，因此，三重區也成為許多青年族群的購屋選擇之一。數據顯示，近一年新北年薪百萬元內的青年購屋貸款為1,205戶，每坪均價為53萬元。

永慶分析新北市年薪百萬內40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，其中淡水區最受歡迎。圖／永慶房屋提供
永慶分析新北市年薪百萬內40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，其中淡水區最受歡迎。圖／永慶房屋提供

機場捷運 年薪 房價

