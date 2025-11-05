淡水成百萬年薪族購屋天堂 新北40歲以下青年最愛三區曝光

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
百萬年薪青年族最愛新北三區曝光，淡水板橋三重名列前茅。圖／永慶房屋提供
百萬年薪青年族最愛新北三區曝光，淡水板橋三重名列前茅。圖／永慶房屋提供

房價高漲、薪資卻原地踏步，年薪百萬元內的青年想在新北買房，最愛哪裡？根據永慶房產集團彙整聯徵中心與實價登錄資料顯示，新北40歲以下、年薪百萬元內族群的購屋熱區由淡水奪冠，一年內有高達1333戶青年申貸買房，穩居第一名。

淡水區不僅房價親民、坪數寬敞，更是榜上「最實惠」的一區，平均總價約1108萬元、單價每坪僅30.2萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，雙北市中心的房價高昂，讓不少購屋族群往相對平價的蛋白區尋屋，而淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛，購屋負擔也不會那麼重。至於淡水常被討論的交通方面，當地本就有捷運和輕軌行經，未來若淡江大橋和淡北快速道路能順利開通，及輕軌藍海線第二期完工後，對於當地的交通會是很大的加分。

緊追在後的則是板橋與三重。板橋區以1262戶居次，兼具行政中心、交通樞紐與商業聚落等優勢，雖然均價已突破每坪60萬元，仍因「一橋之隔就到台北」的地理優勢成為青年通勤族心頭好。三重區則以1205戶名列第三，房價每坪53萬元，捷運中和新蘆線與桃園機場捷運通達、生活機能成熟，也讓不少小資族願意在此落腳。

陳金萍指出，從整體新北購屋版圖來看，年輕族群選擇購屋仍以交通便利、機能完備、價格可負擔的區域為主。在高房價壓力下，「能上車」的地段，往往比「買哪區」更重要。

房價 機場捷運 輕軌

相關新聞

沒有百萬年薪年輕人房子買在哪？板橋、三重超熱門 第一名是它

永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市近一年年薪百萬內的40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，發現淡水區以...

新北年薪百萬內青年購屋版圖曝 四區一年破千戶

永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市年薪百萬內40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，淡水區以1,333戶...

