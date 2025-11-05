快訊

KYMCO 落實移動新未來願景 創新科技ｘ三大戰略新車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
光陽董事長柯俊斌展現光陽科技（光陽提供）
光陽董事長柯俊斌展現光陽科技（光陽提供）

2025 年米蘭國際二輪車展 （EICMA） 於米蘭時間 11 月 4 日盛大開幕。

KYMCO 光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量，吸引國際媒體與車迷人潮擠爆展區。光陽更在本次車展上發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技」，並以劃時代雙雄——油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕，正式宣示光陽以創新科技全面引領新世代騎乘革命。

 KYMCO 市場獨家技術「TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技」動力隨心所欲的革命突破 在全球節能與性能並進的趨勢下，KYMCO 以深厚研發實力推出全新 TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技，以創新的電池與引擎協同機制，打造全新油電混動騎乘體驗。

透過 ISG 整合式啟動達與智慧控制系統，當偵測到加速需求時自動啟動 TPT Boost 電力輔助，快速起步、油耗低；達到整體馬力提升 0.3ps、油耗降低 2%，油門即時反應，起步與再加速皆更有力。

 KYMCO 同步導入 Quad Monitoring System 四向監控系統，可即時監測超過 150 項參數，有效預防電壓異常、電路故障及電池損壞，保障行車安全；再結合 Trinity Balance 三向平衡系統，精準分配電力於電池、ISG 與引擎之間，確保整體運作穩定高效，展現 KYMCO 在燃油與電動動力之間的技術與創新實力，為二輪產業開啟新時代。

 搭載三向動力科技「People R Hybrid 125」以混動實力重新定義性能車款 全新登場的 People R Hybrid 125，是首款導入三向動力科技的水冷都會車款，搭載 TRI-POWER 三向動力科技與新開發 125c.c. 水冷引擎，綜合輸出達 9.3kW，馬力提升 13.6%，0–100 公尺加速提升 5%，油耗下降 13.2%，實現節能與動能兼具，展現 People 車系的新世代樣貌。

載京濱第六代噴射系統、專利水冷通道設計與輕量化連桿，及全新 CVT 系統與 ISG 啟動馬達，提供即時順暢的加速體驗。車款配備 Keyless 免鑰匙啟動、USB-A／C 充電孔、全 LED 燈具與 LCD 儀表，以及平踏板與大容量置物箱，全面提升通勤便利性與舒適度。

光陽集團董事長柯俊斌表示：在全球交通電動化與低碳轉型加速的此刻，機車產業正走到一次世代級轉折點，透過全新開發的「TRI-POWER TECHNOLOGY 三向動力科技」與戰略級創新車款，KYMCO 不僅回應現有燃油車市場的需求，更落實對低碳交通的承諾。展望未來，我們將持續以創新為核心，以前瞻視野與國際級研發能量，引領二輪產業邁向全新時代。

2025 年米蘭國際二輪車展 （EICMA） 於米蘭時間 11 月 4 日盛大開幕。

