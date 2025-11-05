觀光署舉辦講座 協助旅宿業加速綠色暨數位雙軸轉型

產業永續發展、推動綠色暨數位雙軸轉型為近來關注議題，為提升觀光旅館及旅館業中階經理人的專業職能與營運管理能力 ，並因應全球「永續發展」及「綠色暨雙軸轉型」的最新趨勢 ，交通部觀光署今（5）日於台北花園大酒店舉辦「永續觀光新未來」專題講座暨座談會；透過產官學界的深度對話，共同勾勒出台灣觀光邁向永續的藍圖。

觀光署表示，產業永續及數位轉型講座聚焦於四大核心主軸，如何從制度與實務層面協助旅宿業落實綠色管理：包括由國立高雄餐旅大學研究所劉喜臨教授解析「觀光產業因應永續發展之展望」、雲朗觀光永續旅遊顧問沈芳如分享「旅宿業落實綠色轉型連結品牌創造收益」、遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生分享「節能減碳加值觀光產業綠色競爭力」；另外台灣鐵道觀光協會葉文健副秘書長闡述「AI與數位驅動永續雙軸轉型」，並強調轉型應結合永續發展，才能產生新契機。

另外「跨界共創永續觀光新未來」座談會，亦集結來自旅宿、遊樂園、旅行業、休閒農業及學術界的重量級代表與談，台北晶華酒店董事總經理吳偉正聚焦永續涵蓋旅遊、餐飲、宴會與人才層面，目標是以環境共生、文化共創與平等共榮；國立臺中教育大學教授拾已寰提出減碳與能源管理、循環與資源再利用、文化與社會責任結合等三大永續解方；以及日月潭國家風景區管理處柯建興處長分享風景區透過跨界x共創達成永續旅遊推動成果。

觀光署強調，為提升旅館產業中高階人員的職能暨因應經營趨勢，今年分別於新北、台北、宜蘭、台中、台南、高雄及花蓮等地辦理8場次訓練，協助學員系統化提升管理專業職能，迎接多元市場需求。目前亦已推動多項具體措施協助業者轉型，包括補助旅宿業申請「環保旅館標章」與「永續標章」、推動旅宿業一次性備品減塑減量、舉辦碳盤查研習班，協助業者建立長期可持續的經營體系。

觀光署指出，旅館業的永續發展與服務品質提升，最重要仍仰賴團隊的中高階主管，「人」是提升服務品質與團隊效能的關鍵。觀光署將持續扮演產業夥伴與推動者的角色，與產業攜手推進，讓「永續」不僅是一個發展目標，更能成為台灣觀光產業最具價值的核心精神與品牌象徵。