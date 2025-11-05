一張百年「清光緒契約」救家園！三房成功反擊大房拆屋訴訟

白紙黑字、契約保存真的很重要。新北市有一家族原本住在一間三合院，百年前先人過世後，三大房說好，各房居住的房子就歸各房所有，百年來相安無事，未料由於土地登在大房名下，日前大房提起訴訟，要求三房拆屋還地。

還好當時三大房有立下「鬮書」，也就是分家分財產的契約文書。更難得的是，這份在光緒19年寫下分管契約，歷經清末、日治、民國三個時代，三房仍妥善保存，雖已泛黃久遠，但法院採信，最終判定三房勝訴，可以繼續居住。

擔任三房訴訟代理人的律師黃柏榮表示，此一家族住在板橋，一百多年前，先人過世後，房子由三大房繼承，當時各房講好，各房原本居住的地方，包括土地和所有權，就由各房擁有。

可能基於家族團結，雖然各房講好各自擁有土地所有權，但實際上土地則是登記在大房名下。民國70幾年，大房一度希望部分土地過戶，但最後無疾無終。

本來家族也都相安無事，但日前大房卻提起訴訟，指土地在大房名下，而三房已領過道路興建建物補償金，因此要求三房拆屋還地。

三房接到法院通知覺得很不公平，明明當初講好的，土地沒有登記給他們就算了，居然還要被告，於是找出一百多年前，三大房用毛筆寫下的家族契約書，找上黃柏榮和大房打官方。

黃柏榮表示，不動產官司，常可見到民眾拿出日據時期契約，但清光緒的「鬮書」，他還是第一次碰到。為了取信法官，除了找了兩位相關證人證明鬮書的存在，另透過查詢，確認三房延續下來的子孫，就是採取這樣分管方式 。