三陽 EICMA 「仿生機械」掀起國際機車設計新浪潮

全球二輪產業年度盛會2025年EICMA米蘭國際機車展登場，台灣機車品牌三陽工業（SYM）再度參展，主打仿生設計語彙，發表多款全新車型，展現融合自然靈感與未來科技的產品力。

三陽董事長室協理吳奕成表示：「產品本身才能真正傳遞品牌精神，我們想讓消費者感受到，不只是騎乘的速度與性能，更是生活與環境的深度連結。」

動物意象 x 機械線條：重新定義都會騎乘美學

今年三陽以「Roar with Nature」為核心概念，將大自然中的動物特性轉化為機械語彙，打造全新三大主力車款：

TTLBT：靈感來自穩重沉著的「烏龜」，為大型Maxi-Scooter設計，具備Apple CarPlay與多段駕馭模式，專為長途巡航打造。

JEPARDO：源自獵豹的速度感，強調都會戰鬥型美學，搭載SYM智慧聯網App與Keyless 2.0。

JOYRIDE 300：獅子般的王者架勢，擁有大馬力輸出與立體LED獅眼設計，展現剛柔並濟的街頭霸氣。

吳奕成指出，「後疫情時代的旅遊需求已改變，這些車款不只是代步工具，而是生活態度的延伸。」

EICMA佈展如森林，展出精神回歸生活本質

展場設計方面，三陽今年特別以「自然生態搬進展場」為策展主軸，將戶外元素帶入室內，展現對於慢活、環境友善與精緻移動生活的關注。吳奕成解釋：「我們希望讓產品與展場產生共鳴，生活的美感與產品的美感，應該是互相成就的。」他也強調，「EICMA對我們不只是行銷舞台，更是一場品牌與未來的深度對話。」

全球佈局深化，台灣仍為研發中樞

目前三陽產品已銷往全球逾96國，吳奕成透露，三陽正強化全球整合力，台灣將持續作為全球研發核心。他說：「台灣的供應鏈靈活、技術底蘊深厚，未來會成為串聯全球資訊與策略的關鍵節點。」此外，他也提及供應鏈風險控管及能源應變策略，表示三陽正多方探索油電並行的可能性，避免單一能源政策所帶來的不確定性。