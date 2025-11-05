求職者履歷與實際條件差距擴大 學用接軌聯盟成企業與青年關鍵橋樑

人才供給快速萎縮，卻未能減輕年輕人的壓力。調查指出，65%的大學生坦言有就業焦慮，最大原因正是「缺乏實務經驗」；企業端同樣感受到挑戰，104人力銀行《2025 人資 F.B.I. 研究報告》指出，有57%企業認為求職者的「履歷與實際條件」差距擴大，傳統面試已難以準確評估人才。

雙重壓力交錯下，實習已成為銜接企業與青年、提前驗證人才潛力的關鍵橋樑。提供學生免費線上學習平台GOLF學用接軌聯盟今年將有台積電、友達光電、緯創資通、力成科技等企業提供實習機會，今年實習職缺總數將突破1,500個。

根據104人力銀行數據顯示，去年大學畢業生有 36%求學期間曾實習打工，有此經驗者在找第一份正職工作的投遞履歷效率 提升 8.1%，實際幫助學生在企業面前脫穎而出。GOLF 學用接軌聯盟不僅持續提供實習職缺，近期也與104人力銀行合作推廣「實習打工故事競賽https://tw104.pse.is/899j4z」，鼓勵學生積極接觸職場並反思收穫。

GOLF 學用接軌聯盟統計2025上半年成果，半年即促成996個實習職缺，創下歷年新高，學生應徵數達6,796筆。除了實習媒合創新高，GOLF 學用接軌聯盟亦積極推動課程國際化。

「在 AI 與少子化的衝擊下，實習不只是人才培育的一環，更是企業與青年雙方的關鍵橋樑。」GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，「我們希望不僅縮短學用落差，也讓更多國際學生在台灣紮根發展，將台灣打造成國際人才的舞台。」