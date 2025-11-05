日本工作12年 海歸女嘆台灣房價嚇死人：東京25坪只要500萬

人力銀行調查，3成9上班族不買房，主要原因就是擔心付不起房貸。連從日本海歸的年輕人也有很有感，因為以東京近郊為例，新台幣500萬元就可能買到兩房一廳約25坪的中古公寓。

七年級生許小姐，曾在日本東京待了12年，歷經留學與就職，回台後任職日系公司，月薪4.5萬元，為增加收入，她兼職日文口譯工作。但回台後面臨的現實是薪資追不上房租。因為與家人作息不同，許小姐選擇在外租屋，目前獨居在新北市三重約6坪的分租套房，月租金1萬2千元，占月薪近四分之一。

許小姐指出，台北房價高得嚇人，以東京近郊為例，新台幣500萬元就可能買到兩房一廳的中古公寓，空間約25坪，且日本房產採「實坪制」公設不計入銷售面積，40坪就是40坪可用空間，與台灣房價涵蓋很多公設差很多。相較之下，在台灣同樣金額連頭期款都不夠。

她苦笑說：「在日本可以租到10坪的套房，回台灣卻只能住這麼小的空間，手機常沒訊號、浴室終年潮濕，真的感覺擠不過氣。」許小姐過去曾在日本房仲公司任職，協助外國人購屋。「在日本想買房是選擇，在台灣想買房是奢望。」

談到租屋市場，許小姐坦言，日本租屋雖然初期費用高，包括禮金、押金、仲介費、保證金等，但制度完善、租客保障多，反觀台灣「租屋市場資訊不透明，屋況參差不齊，卻常遇到屋況差或房東亂漲價」，讓她深感台日租屋文化的差距。

另一個例子是今年55歲的單親媽媽Grace，她曾經商做貿易也開過美語補習班，現在經營心靈療癒工作坊，面對房價飆漲，曾買過兩次房的她只能感嘆太早賣掉房，已經買不回來了。

Grace坦言，工作坊的收入不穩定，需靠兼職工作貼補才能月入3萬元。她的第一間房是跟前夫一起買的，頭期款是標會存到的150萬，之後慢慢繳貸款，無奈離婚後協議賣房，雖然隨後又跟妹妹在蘆洲買了一間房，拿了200萬出來當自備款，每個月貸款約需2萬5千元，但她認為除了買房養房外，築夢也很重要，正巧考量女兒就學，便在寬限期前就賣掉蘆洲的房子，到北市租屋並創業做貿易。

Grace說，創業不容易且又投資失利，損失近百萬元，加上雙北房價年年漲，存款的增加的速度，完全趕不上飛速飆漲的房價，所以已經放棄買房了，Grac雖然現在買不起房，但女兒24歲了，還在摸索適合的工作，她也會告知女兒正確的理財概念，存錢買房一定要在她的必做清單中。