不是北屯！全台房市等待春燕？台中這1區「逆勢」連2月居6都之冠

六都今年10月的買賣移轉棟數揭曉，受政府打炒房政策影響，房市交易急凍，今年前10個月創近8年來新低，苦等春燕。9月起，新青安貸款不計入銀行法水位上限後買氣略升，其中台中市梧棲區逆勢連2個月高居六都之冠，10月破千棟創新高。

六都今年10月買賣移轉棟數共1萬6989棟，月增5.7%、年減13.5%。其中，台中3766棟，月增4.6%，年減8.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，9月開始新青安貸款不計入銀行法水位上限後，房貸苦等排撥稍紓解，帶動交屋量能，加上第四季為傳統購屋旺季，剛需買家出籠，尤其平價區段因政策對首購族趨於友善，買氣微幅回升，但政策沒有大幅調整下，偶有佳作，對整體房市回溫仍有限，今年前10個月累計不到17萬棟，仍創近8年來新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，重劃區新案交屋潮仍是房市重要支撐力量，台中海線的梧棲區，上月才衝出逾700棟的單月史上新高，10月再度改寫歷史紀錄，以單月破千棟的佳績，連續兩個月推高歷史天花板。

陳定中說明，梧棲區相繼在9、10月連續爆出大量，最大貢獻仍是遠雄建設在第二季末完工指標重案，該案總戶數超過2000戶，大舉推高梧棲下半年的交屋量能，加上台中港特定區還有不少規模百戶上下的新案陸續完工，使梧棲連續兩個月的買賣移轉量高居六都之冠。