聽新聞
0:00 / 0:00
不是北屯！全台房市等待春燕？台中這1區「逆勢」連2月居6都之冠
六都今年10月的買賣移轉棟數揭曉，受政府打炒房政策影響，房市交易急凍，今年前10個月創近8年來新低，苦等春燕。9月起，新青安貸款不計入銀行法水位上限後買氣略升，其中台中市梧棲區逆勢連2個月高居六都之冠，10月破千棟創新高。
六都今年10月買賣移轉棟數共1萬6989棟，月增5.7%、年減13.5%。其中，台中3766棟，月增4.6%，年減8.3%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，9月開始新青安貸款不計入銀行法水位上限後，房貸苦等排撥稍紓解，帶動交屋量能，加上第四季為傳統購屋旺季，剛需買家出籠，尤其平價區段因政策對首購族趨於友善，買氣微幅回升，但政策沒有大幅調整下，偶有佳作，對整體房市回溫仍有限，今年前10個月累計不到17萬棟，仍創近8年來新低。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，重劃區新案交屋潮仍是房市重要支撐力量，台中海線的梧棲區，上月才衝出逾700棟的單月史上新高，10月再度改寫歷史紀錄，以單月破千棟的佳績，連續兩個月推高歷史天花板。
陳定中說明，梧棲區相繼在9、10月連續爆出大量，最大貢獻仍是遠雄建設在第二季末完工指標重案，該案總戶數超過2000戶，大舉推高梧棲下半年的交屋量能，加上台中港特定區還有不少規模百戶上下的新案陸續完工，使梧棲連續兩個月的買賣移轉量高居六都之冠。
遠雄建設表示，2018年起推動永續子品牌「好室智造所」，已有高雄、台中共二建案導入永續共生精神，以鋁模新式工法有效減廢10％、磁磚回收減廢5％。其中，台中建案為台中港最具規模的成屋社區，率先導入循環再生磁磚，展現工地再生計畫的實際應用，並通過銀級綠建築認證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言