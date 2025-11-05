分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實45億內 新壽今出公文

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天上午赴議會備詢。記者林麗玉／攝影
李四川今天上午赴議會備詢。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，終於新壽承諾今天上午，會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川今天上午受訪表示，新壽預估的解約金額大約45億元以內，還是要看今天新壽送來的公文，下周就可以送議會備查。

李四川今天上午赴議會備詢，媒體問及與新壽合意解約進度，李四川證實，北市府昨天下班前，已經與幕僚針對這好幾天與新壽初步協商的各個項目，確定解約「成本」金額。

李四川說，原則上，今天上午新壽會給北市府正式公文，也會將金額確定，北市府後續就會依照金額，經過會計師公會取得會計師簽證，若確定之後，就會報議會編列預算。

對於是否有10%誤差？李四川說，據他了解，新壽提出的金額，有比北市府原估算8億多一點，因新壽資金成本的比例，還有新壽繳的稅金，當初北市府沒有提稅金，算起來，成本與北市府當初算的8億元差不多，不過詳細金額，還是要等新壽今天提出正式公文，才能將金額確定下來，李說，看起來應該在45億元以下，不過這裏面還包括他們之前繳交的30多億元。

至於新壽的大約8億元後續是否由輝達吸收？李四川說，如果報議會核定，多出來的錢，輝達願意全部都概括承受，至於這筆錢，因為這個是基金，本來就可以先支出併結算辦理，不過併結算必須事前送議會核備，議會核備之好，就可以從基金先支付，支付後併結算報議會審查。

送議會備查本周五前來得及？李四川說，大概很難，因為今天早上公文來，還要經過會計師審查確定，審查確定金額才能送議會，今天送來議會，程序委員會已經開過了，可能要等到下周三。

