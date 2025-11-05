一線之隔 嘉縣市貨轉中心重劃區土地成「開發溫差」寫照

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位於高鐵大道旁、跨嘉縣市貨運轉運中心嘉市重劃區段，2017年率先動工空拍鳥瞰。圖／嘉市府提供
位於高鐵大道旁、跨嘉縣市貨運轉運中心嘉市重劃區段，2017年率先動工空拍鳥瞰。圖／嘉市府提供

延宕近40年的嘉義縣市貨物轉運中心重劃區開發，原被視為串聯高鐵、國道、果菜市場與漁市場重要物流樞紐，因縣市分頭開發，出現嘉市抵費地全部標脫一空，嘉縣大多未標脫遭審計部點名，要求加速推動開發荒廢景象，形成縣市「一邊熱銷、一邊荒蕪」對比。

位於高鐵大道旁、跨嘉縣市貨運轉運中心，嘉市重劃區段2017年率先動工，完工後22筆抵費地2024年全數標脫，總面積1萬5713.92平方公尺，標售總金額6億4350萬餘元，每坪成交價介於10至15萬元之間，成績亮眼。

相隔1條界線嘉縣貨運轉運中心，情況卻不同，重劃區仍可見大片雜草叢生、售地看板稀落。縣府地政處統計，縣轄區開發面積達28.34公頃，抵費地共38筆，至今僅標脫13 筆，平均每坪成交價約15.66萬元，將進一步強化抵費地招商推廣，促進土地活化，發揮園區整體效益。

房仲業指出，嘉縣區段完工曾吸引投資客，每坪喊價一度衝上20萬元，但隨後市場觀望氣氛轉濃，加上央行信用管制、投資報酬不明朗，買氣退潮。尤其貨轉中心土地使用限縮「貨運倉儲、批發物流及大型商業服務設施」，未開放住宅與商業用途，又位在空軍水上基地戰機航道下方，兩岸關係緊張，買氣退燒。

嘉市搶先標售，主因早開發、位置緊鄰高鐵與中山高交流道，加上消費城市商機看好；反觀嘉縣區雖土地廣、潛力大，卻受限法規與市場信心不足，開發效益難發酵。縣府原估計開發後可創造3610個就業機會、帶動地方經濟，然而目前成果有限，甚至遭審計部點名要求加速推動開發。

