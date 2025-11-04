韓流潮勢登場！台中新光三越「韓國商品展」開展
台中新光三越周年慶現正熱烈展開，更帶動全館買氣，隨著人流回籠、消費氛圍漸旺，新光三越持續推升活動話題，「韓國商品展」即日起至11月14日於10樓活動會場盛大登場。從韓食、K-POP偶像、文創IP到時尚穿搭，匯聚當前韓國最受歡迎的潮流重點，讓民眾在逛百貨的同時，也能「一秒入韓」，沉浸在濃濃韓國氛圍中。
今年韓國商品展亮點滿滿，從味覺享受、視覺吸引到穿搭風格，全面呈現韓流魅力。美食區由職人現場手作「紫菜飯捲」、「韓式炸醬麵」等經典家常風味，並重現街頭布帳馬車熱賣小吃「釜山魚板」與「海苔冬粉捲」新登場。其中釜山魚板魚漿比例高、Q彈紮實，是韓國冬季攤販必備的暖心料理；同時引進多款即食熱銷品項，包括「牛骨雪濃湯」、「韓國蟹肉棒」、「水果乳酸飲品」等人氣美食，讓民眾品嚐最道地的韓國風味。
在韓流大勢偶像持續席捲全球的熱潮下，韓星周邊商品也成為粉絲間熱烈搶購的焦點。此次邀來「K-POP MERCH」，網羅頂流偶像相關周邊商品數量超過300款，從日常小物到收藏精品一應俱全。尤其以團員個性為靈感打造造型角色，風格可愛、辨識度高，成為粉絲間的熱門收藏。展期間限定推出限時特賣優惠下殺55折，值得粉絲們開店搶購。
近期社群快速竄紅的韓國療癒IP與插畫品牌，也是今年亮點之一，特別邀請「K FEVER」集結KiKiQUOKKA、JOGUMAN、zzidrawing 、PERCENTAGE、MOOMINZY、3MONTHS、SEMO等7大韓國超人氣IP及設計品牌，風格橫跨療癒、文青與潮流風格，從玩偶、文具到生活小物應有盡有。
活動期間單筆消費滿800元並完成指定任務，還可獲贈KiKiQUOKKA造型氣球。服飾部分則邀來韓國人氣穿搭品牌roshop首次登場，主打舒適剪裁與實用風格，結合韓星私服日常穿搭概念，近年在韓國深受年輕族群喜愛。
隨著周年慶活動進入倒數階段，百貨消費熱潮仍熱度不減，加上政府普發現金「預支消費」利多效應，韓國商品展登場成為接續買氣的焦點活動，從吃喝玩樂到時尚穿搭一次滿足，無論是追星族、韓食控還是喜歡韓系風格，都能在展場中找到最對味的驚喜。
