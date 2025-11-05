生技論壇12日登場 勤業眾信生醫產業負責人陳重成：生醫業將迎併購潮

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人陳重成表示，近年全球生醫市場關注AI創新應用、智慧醫療與委託開發暨製造服務（CDMO）等領域發展，帶動台灣生醫產業迎來新一輪的併購與資本整合熱潮，未來，併購不再只是企業成長的選項，更是擴張版圖與提升競爭力的必要戰略。

經濟日報將於11月12日舉辦「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，陳重成當天將以「生醫戰略突圍：趨勢洞察與併購交易」為題發表專講，解析全球生醫產業的發展脈絡與併購趨勢，提供生醫企業在變局中尋求突破與成長的策略參考。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資（6901）、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技、樂迦再生科技等協辦。

陳重成表示，在地緣政治持續動盪、美國關稅政策衝擊、AI技術迅速演進及客戶需求多變下，全球生醫企業正積極調整策略，聚焦於提升數位能力、創造價值與提升應變韌性，以實現永續成長。陳重成指出，這些行動已成為企業在變局中維持競爭力的關鍵。

根據Deloitte Center for Health於2024年針對全球年營收超過5億美元的生醫企業高階主管的調查，近六成的生醫高階主管將「營運模式優化」列為2025年策略優先事項，顯示企業正積極因應不確定的市場環境，並尋求創造新價值。

高達60%高階主管認為，生成式AI與數位轉型是未來最值得關注的趨勢之一。另有近60%企業計畫加大對生成式AI的投資。這顯示生醫產業正從試點階段邁向大規模部署，期望透過AI實現更高的商業價值與營運效率。

根據同一份調查，77%生醫高階主管預期2025年併購活動將增加，藉此強化產品線並因應專利到期帶來的風險。

陳重成認為，企業面對國際化挑戰、醫療零售市場整併趨勢，以及科技產業跨足生醫領域的投資動能，都突顯併購在生醫業發展中的關鍵地位。然而，臨床試驗的不確定性、整合過程的複雜性與策略方向分歧，仍可能影響併購效益，企業在推動併購時需審慎評估並妥善因應。

