ESG新定義 側重國安、能源…歐美關注永續內涵轉向

受地緣政治影響，今年以來，歐美重新定義永續內涵，以歐洲版為例，最新的ESG，表彰的是能源（Energy）、安全（Security）與地緣策略（Geostrategy）。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興解讀，過去的永續，強調企業經營脫離不了保護自然、愛員工與社會，如今的ESG則更側重與國家安全、能源自主的相互連結。

今年5月，旗下擁有歐洲多個交易所的泛歐交易所集團，率先將ESG重新定義為「Energy、Security、Geostrategy」─能源、安全與地緣策略。美國前氣候特使凱瑞9月時也在日內瓦會議直言，「ESG這個名稱已經壞掉了」，美國主張以「Efficiency、Security、Growth」效率、安全、成長取代，代表如今的ESG，已經跟過去強調環境、社會與治理的面向，不一樣了。

林泉興解釋，早年談永續，大家怕流於空泛，於是聚焦、收斂成環境、社會與治理三個面向。不過，這幾年地緣政治抬頭，不僅造成供應鏈重塑，一些戰爭更促使市場與企業意識到，沒有國哪有家哪有企業，由此推動了這一波ESG重新定義。

舉例來說，俄烏戰爭前，不少歐盟成員都是向俄羅斯進口天然氣，戰爭爆發後，能源供給受阻，經濟也受創，歐盟因此意識到能源獨立的重要性。此外，美中貿易大戰，稀土也成為談判桌上的議題，稀土牽動的是更為廣泛的安全成長與供應鏈永續議題，在在驅動永續內涵的轉變。

林泉興說，隨著ESG重新定義，全球資金也正在重新分配。在歐洲，已有不少ESG資金開始流向防務、軍工產業與能源基礎設施等，國防、能源自主也被視為永續的一部分。ESG從1.0到2.0的轉換，林泉興強調，對企業來說，永續轉型的本質並未改變，企業還是要持續減碳，只是過去的減碳，目的可能是與保護環境、因應氣候變遷有關，如今的減碳行動則是掛勾能源安全，也讓供應鏈更具韌性。