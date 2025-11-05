快訊

勞動人權 市場新課題

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北報導

ESG的內涵正快速從環境減碳，延伸到對能源安全與地緣策略的重視，KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興觀察，這場變化已不是名詞更新，而是市場規則的重組。

他以印尼為例，印尼今年成立主權基金，一口氣投入約100億美元，其中八成資金用於國內再生能源、廢棄物發電、醫療與數位基礎建設，兩成投向海外，「他們找了經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）擔任顧問，用外資聽得懂的語言包裝，把能源安全、糧食、醫療這些都放進地緣策略的架構裡面。」

林泉興說，印尼的作法，實則是讓國家級投資策略與永續掛勾。在台灣，新型態的永續概念，除了與供應鏈韌性、科技創新做連結外，還可涵蓋社會韌性領域，例如高齡化、偏鄉醫療與長照，這些方向近來已成為企業與資金市場的新共識。

他也提到，在這波永續內涵重新定義，台灣也要關注勞動人權問題，尤其是先前台灣已有知名大廠被美國海關點名存在強迫勞動的問題。這除了凸顯台灣的勞動法規與國際實務存在落差外，在永續轉型過程中，企業若忽視人權治理與供應鏈透明度，經營風險也將隨之升高。

印尼 人權

