快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

山圓董座王光祥傳退票

經濟日報／ 記者陳美玲籃珮禎／台北報導

三圓建設（4416）、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷，對此王光祥昨（4）日表示，確實有這件事，但這單純是他個人的財務問題，與各家關係企業都沒有關係。

王光祥更強調，沒有市場所傳「借款換豪宅」一事，是友人對「台北之星」有興趣、自行購買，希望外界不要誤解。

王光祥指出，因資金卡在大同股票上，加上央行政策緊縮建商餘屋貸款現只能限貸三成，因此他個人不僅同時要還「台北之星」的聯貸銀行，更需償還「台北之星」餘屋貸款，造成資金吃緊。面對資金吃緊，王光祥強調，資金問題都是他個人的問題，而且都是短期資金調度才會發生，與上櫃三圓建設、未上市的山圓建設、大同都沒有關係。

不過市場認為，大股東持股變動趨勢加上個人財務爭議，衝擊大同股價走勢。大同股價走勢明顯落後於大盤，顯示在負面消息衝擊下，賣壓沉重。

大同 董事長 豪宅

延伸閱讀

大同2026年營運向前衝

大同智能 拓展版圖

大同百億資產活化啟動！總部開發案解鎖、爆量走高

大同家電2025新品登場 「粉饗耀」電鍋超美 氣炸烤箱健康升級

相關新聞

寶佳宣示併中工 經營權之爭開打

全台最大建商寶佳機構旗下的大華建設（華建）昨天公告，至昨天為止，已從公開市場購入中華工程（中工）股權約百分之十一點八，且...

觀察站／投資快狠準 林家宏的「股東行動主義」

「寶佳資產團隊」近年透過價值投資方式，多次戰役都拿下不錯的成績單，且持續在市場上尋找具潛力且被低估的投資標的，卻因挾帶著...

生技論壇12日登場 勤業眾信生醫產業負責人陳重成：生醫業將迎併購潮

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人陳重成表示，近年全球生醫市場關注AI創新應用、智慧醫療與委託開發暨製造服務（C...

ESG新定義 側重國安、能源…歐美關注永續內涵轉向

受地緣政治影響，今年以來，歐美重新定義永續內涵，以歐洲版為例，最新的ESG，表彰的是能源（Energy）、安全（Secu...

勞動人權 市場新課題

ESG的內涵正快速從環境減碳，延伸到對能源安全與地緣策略的重視，KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興觀察，這場...

寶佳：收購中工 終極目標…市場推測中石化是下一個投資目標

寶佳集團收購中工之戰，全面引爆。寶佳機構副董事長林家宏昨（4）日表示，他個人很喜歡土地，對於持有大面積土地的公司都很有興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。