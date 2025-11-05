山圓董座王光祥傳退票

三圓建設（4416）、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷，對此王光祥昨（4）日表示，確實有這件事，但這單純是他個人的財務問題，與各家關係企業都沒有關係。

王光祥更強調，沒有市場所傳「借款換豪宅」一事，是友人對「台北之星」有興趣、自行購買，希望外界不要誤解。

王光祥指出，因資金卡在大同股票上，加上央行政策緊縮建商餘屋貸款現只能限貸三成，因此他個人不僅同時要還「台北之星」的聯貸銀行，更需償還「台北之星」餘屋貸款，造成資金吃緊。面對資金吃緊，王光祥強調，資金問題都是他個人的問題，而且都是短期資金調度才會發生，與上櫃三圓建設、未上市的山圓建設、大同都沒有關係。

不過市場認為，大股東持股變動趨勢加上個人財務爭議，衝擊大同股價走勢。大同股價走勢明顯落後於大盤，顯示在負面消息衝擊下，賣壓沉重。