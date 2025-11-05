三陽機車銷量 今年拚創高 內外銷估達75萬輛

三陽工業（2206）董事長室協理吳奕成昨（4）日表示，台灣市場規模有限，外銷市場是三陽機車成長的動力來源。三陽今年內外銷機車總量可達75萬輛，年增8%，再創新高，2026年在多元車款強攻海外市場下，目標80萬輛。

三陽近期發表多款新車已在東協、歐洲獲得訂單，包括FIDO五代及PE3增程機車，未來將成為三陽擴展全球市場的利器，三陽預期，三年內銷量可達到百萬輛規模。

2025年EICMA米蘭國際機車展開展，三陽參展，主打仿生設計語彙，發表多款全新車型。吳奕成強調，要讓消費者感受不只是騎乘的速度與性能，更是生活與環境的深度連結。

今年三陽以「Roar with Nature」為核心概念，看好移動休閒市場，機車應用到生活的更多面向。例如250CC產品作為市區長途移動，300CC車款應用到更多新科技和配備作跨區移動，500CC的靈龜是長途巡航最佳選擇。平民產品部分，125CC的FIDO五代和中國大陸的ECHS，以及東協、南歐BWT14吋大輪圈，都是全力發展的產品。

吳奕成指出，三陽連續三年拿下台灣機車龍頭，今年市占率44%創新高，三陽採取穩住台灣市場、擴展外銷的策略。在全球90多個市場已有廣度，接下就是要深度。不只是外銷，而是輸出整個品牌生態。