快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

台肥董座 張滄郎升任

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台肥（1722）昨（4）日發布重大訊息，由現任總經理張滄郎出任董事長，自即日起生效。此次台肥新任董事長案跌破市場眼鏡，原本傳出由吳音寧接任董座，結果竄出黑馬張滄郎，形同大轉彎，引發市場熱議。

行政院長卓榮泰說，國營事業董座選任都有法定程序，台肥董事會才是最終決定。

台肥也於昨日公告第3季財報，累計前三季稅後純益10.9億元，年減27.84%，每股純益（EPS）1.11元；據公開資訊概算，第3季稅後純益約5.61億元，年減23.9%，每股純益（EPS）約為0.57元。

台肥昨日召開董事會，通過補選董事長，新任董事長由總經理張滄郎接任。台肥也於3日發布重大訊息，更換原農業部代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派張滄郎擔任。

台肥在10月31日發布重訊，改派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧為農業部法人董事代表人，接替原台肥董事長李孫榮席次。

外界原猜測吳音寧可能被選為董事長，如今改選結果出爐，由張滄郎出任。

