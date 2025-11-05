寶佳資產團隊價值投資 出手快狠準

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

「寶佳資產團隊」近年透過價值投資方式，多次戰役都拿下不錯的成績單，且持續在市場上尋找具潛力且被低估的投資標的，但卻因挾帶著百億元資金席捲市場，加上行事快、狠、準風格，讓市場有「禿鷹來了」的聯想。

不過，根據寶佳機構副董事長林家宏的投資觀念，「台灣投資市場要與國際接軌」，企業必須傾聽股東善意的改變建言，而不是淪為「一言堂」或「家天下」的思維。換言之，長期積弱不振卻不思改變的企業，就應該要有人來改變。

林家宏的投資理論是，「寶佳資產團隊」透過價值投資方式，在市場上尋找具潛力，並被市場低估的投資標的，出發點雖是賺錢，但投資邏輯、目的性等，與所謂的市場派不相同，因此不能扭曲解讀外來的股權就是禿鷹，就是要搶經營權

在林家宏的觀念中，過去除了公司派以外的股東，善意的建言未被大股東聽見、甚至接納，但既然台灣要與國際接軌，公司治理，以及所有權與經營權分開檢視等觀念就需要調整，而擁有股權的寶佳，只是行使股東權利，並向公司管理階層提供建言的實際執行者。

