機械工會：產業明年第2季好轉 預期今年出口成長5%有望達陣

台灣機械公會昨（4）日發表「機械工業80年史」，理事長莊大立對產業景氣展望發表看法，他預期，儘管明年第1季市場況相對趨緩，但產業趨勢將會愈來愈明朗，最快第2季起產業有機會開始好轉。

莊大立指出，川習會與中國向美採購大豆，以及恢復稀土出口，透露出雙邊劍拔弩張的氣氛逐漸緩和，也釋出未來長期合作的共識，機械產業出口已數月成長，預期今年有機會達成在年初預估成長5%的目標。

莊大立表示，台灣資通訊和機械業同時具備優勢，全球貿易變局下，在發展人工智慧（AI）與智慧製造應用前景，「台灣並不會輸」。

展望明年產業景氣，莊大立說，歷年第1季和第4季是季節性淡季，代表年度結束和另一年度的開始，廠商工廠動工較慢，預期明年第1季市況仍相對趨緩，但趨勢將日趨明朗，屆時廠商的想法會更清楚，最快明年第2季起產業有機會好轉。

談到台灣廠商在國外投資布局，莊大立指出，台灣機械廠商仍有機會搭上台商全球布局趨勢，「機械產品可以一起帶過去」；至於美國商務部232條款變數，他不諱言，相關政策仍未確定，不過對台灣機械產業影響有限。

台灣機械公會今年迎來80周年，為慶賀80歲生日，機械公會舉辦一系列活動，包括高爾夫球競賽、國際高峰論壇、編纂機械工業80年史與80周年慶酒會。昨天特別選在慶祝酒會前夕，舉辦機械工業80年史發表會。

莊大立指出，美中雙邊劍拔弩張的氣氛逐漸緩和，也釋出未來長期合作的共識，相信對世界經濟趨勢穩定會有一定的貢獻，加上中東戰事有望終結，地緣政治緊張情勢也逐漸平穩。

機械產業出口已數月成長，預期將會慢慢緩步回升，應該有希望達成年初預估成長5%的目標；但還是希望關稅談判結果早日出爐，讓後續接單情況能夠較為穩定，才能讓機械產業喘一口氣，繼續向前邁進。

觀察機械和工具機產業近況，莊大立指出，機械產業市況相對持穩，工具機產業仍趨緩。至於新台幣匯率，莊大立指出，業界不希望大起大落，期盼緩升或緩降，讓廠商可以因應調節報價和成本結構。