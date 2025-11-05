寶佳：收購中工 終極目標…市場推測中石化是下一個投資目標

寶佳集團收購中工（2515）之戰，全面引爆。寶佳機構副董事長林家宏昨（4）日表示，他個人很喜歡土地，對於持有大面積土地的公司都很有興趣，他更首度證實，集團投資中工一開始就是以併購為目標。

業內指出，由於中工關係企業中石化握有的土地更多、更大，這場戰役下，中石化極可能是寶佳集團下一個投資標的。對此案中工表示暫不回應。

全台最大建商寶佳集團旗下的大華建設（華建）昨（4）日公告，至昨天為止，已從公開市場購入中華工程（中工）股權約11.8%，且取得股份的目的就是併購。這紙公告形同宣告，寶佳與中工的經營權之爭正式開打。

市場指出，這起併購案的主要操盤人就是林家宏。對此，林家宏昨天意在言外的說，他認為任何經營管理公司的主管，應該要認真創造股東利益、增加配股配息，並照顧員工福利，也給予有競爭力的薪資和獎金。

據悉，寶佳集團入主中工，也希望能喚回技術為班底的「老中工魂」，不過，中工以「禿鷹」形容寶佳，更讓林家宏鐵了心要拿下中工，並加快取得經營權的腳步，讓這場經營權之戰，火愈燒愈旺。

據華建最新公告，已依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報，已透過包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等15家投資公司和個人，拿下中工11.8%持股，且取得股權目的是「併購」，共砸下自有資金23.17億元、貸款935.94萬元，共砸逾23億元收購股權，顯然寶佳集團對中工股權收購胸有成竹。

根據公告，這次入股的目的「為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標」，並預計視市場狀況持續增持；公告同時揭露，寶佳集團將「自行或支持他人當選中工董事（含獨立董事）」，顯示這場公司治理、家族世襲之經營權戰，正式開打。

此前，林家宏對中工發動進攻，主因公司長年公司治理不佳、經營績效低，且當時股價低於每股淨值14.19元，認為中工只要好好經營，公司治理回歸正常，將能重新喚回技術為班底的老中工魂，讓中工營運重回榮光、指日可待。…