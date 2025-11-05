觀察站／投資快狠準 林家宏的「股東行動主義」

「寶佳資產團隊」近年透過價值投資方式，多次戰役都拿下不錯的成績單，且持續在市場上尋找具潛力且被低估的投資標的，卻因挾帶著百億元資金席捲市場，加上行事快、狠、準風格，讓市場有「禿鷹來了」的聯想。

據悉，寶佳集團入主中工，也希望能喚回技術為班底的「老中工魂」，不過，中工以「禿鷹」形容寶佳，更讓林家宏鐵了心要拿下中工。

不過，根據寶佳機構副董事長林家宏的投資思維，「台灣投資市場要與國際接軌」，企業必須傾聽股東善意的改變建言，而不是淪為「一言堂」或「家天下」的思維。換言之，長期積弱不振卻仍不思改變的企業，就應該要有人來改變。

林家宏的投資理論是，「寶佳資產團隊」透過價值投資方式，在市場上尋找具潛力，並被市場低估的投資標的，如永大、東元等，出發點雖是賺錢，但投資邏輯、目的性等，與所謂的市場派不相同，因此不能扭曲解讀外來的股權就是禿鷹，就是要搶經營權。

在林家宏的觀念中，過去除了公司派以外的股東，善意的建言未被大股東聽見、甚至接納，但既然台灣要與國際接軌，公司治理，以及所有權與經營權分開檢視等觀念就需要調整，而擁有股權的寶佳，只是行使股東權利，並向公司管理階層提供建言的實際執行者，也就是他一直強調的「股東行動主義」。

林家宏認為，過去大股東持股偏低、公司治理和經營績效不佳，卻又因「家天下」掌控公司的「一言堂」的時代已經過去了，雖然改變不可能一蹴而幾，不過只要往對的方向持續努力，案例多了，市場就會了解，寶佳只是向公司管理階層提供建言的實際執行者而已。