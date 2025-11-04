貿協《穩定幣與國際貿易未來》論壇 廣邀日、韓、新加坡專家
穩定幣正重寫貿易規則，顛覆貨幣結算架構，外貿協會預定於12月15日下午舉辦《穩定幣與國際貿易未來》論壇，匯聚台灣、日本、韓國、新加坡的金融科技、平台、合規權威與實務專家，從國際趨勢到落地經驗，開啟最具視野與含金量的對話。
國際化的論壇陣容由日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）以及新加坡 Visa 等專家提供全方位視角，與全球穩定幣發展的最前線鏈結。
從規範到技術、從成本到案例，企業現身說法，揭示穩定幣，「省、快、穩」的核心優勢，幫助釐清選項、辨識風險。
同場邀請：台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、虛擬資產公協會與法稅領域專家，深入解析企業應用趨勢。
外貿協會預計本月中旬開始正式開放報名。
