貿協《穩定幣與國際貿易未來》論壇 廣邀日、韓、新加坡專家

「不要把永續準則當成試卷，而是當成地圖，地圖上每一條路不見得都要走，而是找出一條最適合自己的路」。政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑，對於常被各式各樣的永續準則搞得眼歡撩亂，不知從何下手推動永續的中小企業，提出以上建議。

2025-11-04 14:29