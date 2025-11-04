快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

行銷線上／聽懂客戶語言

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

有次在季度會議上，詢問參加的客戶成功專員和客戶經理：「當客戶說『我們再想想』時，你覺得是什麼意思？」有人笑著回答：「心裡知道大概沒戲了，但嘴巴還是會說『好啊，那我兩周後再確認看看』。」

這句話，其實是「非語言拒絕」。聽起來客氣，實際上代表兩種情況，要嘛他真的需要時間內部討論，要嘛他在婉拒你，只是不好意思說出口。真正的挑戰不在於「要不要跟進」，而是要學會聽懂「背後的信號」。

當客戶說「再想想」、「我最近有點忙」或「之後再約看看」時，表面上是拖延，實際上往往反映出一個潛在的痛點（pain point）。他可能覺得目前方案太複雜、流程太久、或是過去有一次不好的使用體驗。這些都不會出現在問卷回饋裡，但會藏在語氣、節奏和對話之間。

「流程是內部的語言，客戶要的是共感的語言。」當我們只照著公司流程走，卻忽略客戶的體驗感受時，對方會覺得我們「沒在聽」。

根據PwC的客戶體驗研究，全球有三分之一的客戶在一次不良體驗後就會轉向競爭對手。也就是說，一次沒傾聽好，就可能失去三分之一的機會。要避免這種無聲流失，我們得從痛點出發，建立一套更敏銳的傾聽機制。運用這五個方法，幫助我們破局：

第一，即時傾聽。不等客戶抱怨才處理，用AI語音分析、情緒偵測工具即時辨識焦躁語氣或關鍵字。現在有零售品牌靠即時語音監測，把平均處理時間縮短90秒、首次解決率提升14%。

第二，重新描繪客戶旅程。痛點常發生在步驟之間，不是產品本身。例如付款驗證、登入流程、密碼重設。透過行為數據描繪旅程，可以找出「卡住的瞬間」。

第三，聰明地收集回饋。回饋不是問卷愈長愈好，而是問得精準。一鍵問卷、AI分析文字回饋，比「請打五分」更能看出真實情緒。

第四，授權第一線人員。盡量不要讓客戶經常聽到「我幫您轉給其他同事」，讓團隊即時決策權與知識庫工具，能大幅提升問題解決率。

第五，快速回應與行動。客戶希望感受到他們的意見或心聲被聽見了，在48小時內回覆、並說明「我們已做了什麼調整」，是提升留存最有效的方式。

如果說「傾聽」是一種策略，那Amazon和Apple就是最早練到極致的兩家公司。Amazon的產品開發流程裡，有一個很特別的習慣：在討論新服務前，團隊會先寫一份「假新聞稿」，模擬客戶使用後的反應與痛點。這個方法讓他們在設計階段就能「預聽」市場聲音，而不是等產品上市後才修正。

Apple也有類似的文化。他們不急著回應所有需求，而是反覆觀察使用者在過程中「卡住」的地方。許多功能，例如Face ID或自動亮度調整，都是從用戶的不耐與微小抱怨開始發現的。這是一種更高階的傾聽：不是問「你想要什麼」，而是理解「你為什麼會這樣做」。

客戶說「再想想」的那一刻，不是結束，而是一個提醒：我們該回頭看看，他卡住的地方在哪裡。與其催進度，不如先確認他是否被理解。真正的客戶成功，不只是教客戶用產品，而是用對的節奏、對的語言，陪他解決問題。而這樣的傾聽力和同理心，才是讓客戶願意留下來的關鍵。

情緒 Amazon

延伸閱讀

Apple Intelligence繁體中文版正式上線 解鎖這3大超實用功能快來體驗

學者指氣候工具碎片化 籲政府建立調適資訊平台

台股早盤漲逾200點觸28539點 再創盤中新高

「小資財富自由測驗」太有梗！運用投資新工具ETN，輕鬆實現「薯條可樂無痛加大」！

相關新聞

寶佳宣示併中工 經營權之爭開打

全台最大建商寶佳機構旗下的大華建設（華建）昨天公告，至昨天為止，已從公開市場購入中華工程（中工）股權約百分之十一點八，且...

觀察站／投資快狠準 林家宏的「股東行動主義」

「寶佳資產團隊」近年透過價值投資方式，多次戰役都拿下不錯的成績單，且持續在市場上尋找具潛力且被低估的投資標的，卻因挾帶著...

生技論壇12日登場 勤業眾信生醫產業負責人陳重成：生醫業將迎併購潮

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人陳重成表示，近年全球生醫市場關注AI創新應用、智慧醫療與委託開發暨製造服務（C...

ESG新定義 側重國安、能源…歐美關注永續內涵轉向

受地緣政治影響，今年以來，歐美重新定義永續內涵，以歐洲版為例，最新的ESG，表彰的是能源（Energy）、安全（Secu...

勞動人權 市場新課題

ESG的內涵正快速從環境減碳，延伸到對能源安全與地緣策略的重視，KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興觀察，這場...

寶佳：收購中工 終極目標…市場推測中石化是下一個投資目標

寶佳集團收購中工之戰，全面引爆。寶佳機構副董事長林家宏昨（4）日表示，他個人很喜歡土地，對於持有大面積土地的公司都很有興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。