趨勢觀察／華碩董事長施崇棠：打造國家級 AI 戰略

人工智慧（AI）浪潮正在快速席捲全球，華碩（2357）董事長施崇棠認為，台灣擁有全球最強的AI伺服器供應鏈，具備了「算力工程能力」，但是在這一波快速興起的AI浪潮中，台灣不應該只滿足於全球最強AI伺服器供應鏈的地位，而是應該強化自身優勢，思考自身定位，也就是說，如果AI真的是新一波浪潮，台灣應該要扮演什麼樣的角色？又要制定哪一種國家級的戰略？

AI2.0時代把握三大先機

2023年生成式AI、即ChatGPT橫空出世震撼了全球，2024年AI進入商業爆發年，包括AI PC、資料中心與模型API市場迅速爆發，2025年除了DeepSeek的震撼，邊緣AI與主權AI也紛紛推出，加上全球供應鏈重組與地緣政治挑戰。

面對這一連串的挑戰與變局，施崇棠指出，2025年已經成為各國檢視主權AI部署、數位治理及AI策略的轉折點。這也導致AI正在從技術探索期，進入AI應用競賽與國家布局的AI2.0時代。

在這一場全球競逐AI的賽局中，美國是大語言模型與平台霸權，中國大陸則是布局全封閉或開源模型，日本則是以AI來應用在各個場域。他表示，台灣應該以算力、模型、應用這三大優勢，建立可落地、場景導向的國家AI，台灣不應該與美日歐等大國，比拚大語言模型與平台霸權。

在AI 2.0時代，施崇棠認為，台灣擁有三大戰略優勢。首先，具備全球最強AI伺服器供應鏈的「算力工程能力」，台灣能打造AI超級電腦，具備從資料中心到邊緣設備的系統整合能力，GPU系統產品在全球占有近九成市占率，台灣也具備自行設計與營運超級電腦的能力，並能為國外客戶打造一流的主權基礎設施。

其次，台灣擅長開源模型客製化的「模型工程能力」，也就是台灣能將開源大語言模型，針對在地需求做優化，打造主權AI，透過壓縮、蒸餾、調教技術，降低AI訓練與推論的成本，讓更多應用普及化。

共築具主權性基礎建設

第三，台灣也擁有豐富垂直場域導入經驗的「應用導入能力」。台灣累積了40多年成千上萬家中小型獨立軟體開發商（ISV）與系統整合商（SI），涵蓋了製造、醫療、金融 、零售與物流等多個場域，這些廠商最能了解在地需求，並把AI模型快速落地成具體解決方案，進一步把AI算力與模型真正轉化為產業價值，這也是推動AI產業應用與發展的最大目的。

在這樣的情況之下，台灣若要發揮最大的AI競爭優勢與效益，他認為，必須匯聚國家級的戰略計畫，才能讓台灣的AI競爭力不只是單點突破，而是系統化，成為推進國力的一部分。

施崇棠呼籲政府，應持續整合政策與產業，共築具主權性的AI基礎建設。

施崇棠強調，50年前他見證台灣個人電腦（PC）產業的起飛，今天則見證AI的浪潮，他深信「台灣的AI未來，不在模仿，而在創造可信共創的亞洲路徑」，華碩也將持續作為AI轉型的實踐者，與台灣一起在AI地圖上寫下嶄新篇章。