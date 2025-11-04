資金吃緊「借款換台北之星豪宅」？ 山圓董座王光祥急澄清

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
山圓建設董事長王光祥。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
山圓建設董事長王光祥。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

三圓建設（4416）、大同（2371）前董座，現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷，對此王光祥4日表示，確實有這件事，但這單純是他個人的財務問題，與公司沒有關係；他更強調，沒有市場所傳「借款換豪宅」一事，是友人對「台北之星」有興趣、自行購買，希望外界不要誤解。

王光祥指出，因資金卡在大同股票上，加上央行政策緊縮建商餘屋貸款現只能限貸三成，因此他個人不僅同時要還「台北之星」的聯貸銀行，更需償還「台北之星」餘屋貸款，造成資金吃緊。

王光祥表示，建商餘屋貸款不足的部分，他已先向民間友人借調，這樣資金調度大概一年多，上周因調度落差，才發生跳票又註銷的情況。

面對資金吃緊，王光祥強調，資金問題都是他個人的問題，而且都是短期資金調度才會發生，與上櫃三圓建設、未上市的山圓建設，甚至大同都沒有關係；他重申，沒有借款換「台北之星」或「新隆國宅」房子一事，純屬外界誤解、誤傳，強調是友人獲得他個人償還的款項後，認為「台北之星」豪宅案蓋得不錯，因此自行出手購買，沒有「借款換豪宅」一事，希望外界不要誤解。

豪宅 大同

