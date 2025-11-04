快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

中鼎工程再進化 綠色實力創新局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總裁余俊彥以「中鼎工程再進化」為題發表演說。圖／中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥以「中鼎工程再進化」為題發表演說。圖／中鼎提供

中鼎集團與中鼎教育基金會今日舉辦第五屆台灣永續工程論壇，主題為「工程再進化：零碳x零廢x零距」，邀集近700位工程界知名專家學者、業界先進及供應商夥伴共襄盛舉。中鼎集團總裁余俊彥特別受邀開場演說，以「中鼎工程再進化」為題，分享中鼎如何持續提升綠色實力開創新局。

余俊彥首先分享，中鼎長期以工程核心本業投入永續發展，透過綠色技術、綠色承攬、綠色投資三大面向打造環境及經濟雙贏的「綠色工程」，成功掌握ESG商機，帶動業績大幅成長。截至2025年9月，集團簽約額累計達1734億，在建工程4657億，雙雙突破歷史紀錄。

在電力領域，中鼎是全台唯一有實力承攬燃氣電廠統包工程的公司，市占率逾七成，近期更與國際知名電力設備供應商三菱電力（Mitsubishi Power）、奇異能源（GE VERNOVA）及西門子能源（Siemens Energy）等多年合作夥伴，分別得標通霄、大林、國光等燃氣電廠統包工程，創下簽約額新高紀錄；未來亦不排除攜手籌組國際聯合承攬團隊，共同進軍美國及全球AI市場，即時掌握高科產業電力需求龐大商機。

余俊彥接著提及中鼎深耕高科產業建廠多年，於美國、中國大陸、東南亞及印度等地完成多項大型專案，服務範圍涵蓋晶圓廠、電子零件與組裝廠、資料中心等製造設施，是國內唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造到後續維運管理的統包工程集團。

此外，因應高科技產業對綠電、水資源與廢棄物處理及再利用的強勁需求，中鼎以豐富的跨領域技術及經驗，提供從投資、建造、營運至交易的全方位一條龍服務，並以高科技廢水處理回用、半導體廢異丙醇（IPA）回收再利用、以及廢棄物處理等經驗和實績，打造先進的零廢中心，協助高科產業鏈落實循環經濟，達成環境與經濟雙贏目標。

談到結合綠能與智能的綠色工程，余俊彥以中鼎位於台北士林科技園區的第二總部大樓為例；這座由中鼎團隊親手興建的智慧綠建築典範，榮獲EEWH台灣鑽石級、LEED美國黃金級綠建築、台灣鑽石級智慧建築等三大標章。未來AI巨擘輝達（NVIDIA）總部將與中鼎比鄰而居，可望帶動周邊產業發展，中鼎將積極掌握商機，發揮最大的綠色實力，永續提供「最值得信賴的」優質工程服務。

中鼎集團第五屆台灣永續工程論壇，邀集線上線下近700位工程界知名專家學者、業界先進及供應商夥伴共襄盛舉。圖 ／中鼎提供
中鼎集團第五屆台灣永續工程論壇，邀集線上線下近700位工程界知名專家學者、業界先進及供應商夥伴共襄盛舉。圖 ／中鼎提供

中鼎 美國 廢棄物

延伸閱讀

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

雲林口湖光電案場屢屢發生陳抗 今再傳工程受阻雙方將再協議

台大承諾重啟竹北校區 議員批1年來僅整建門面要縣府督促

東方風能競拍 底價150元

相關新聞

驚傳退票2千萬又註銷 王光祥認資金吃緊：借款換「台北之星」降壓力

三圓建設（4416）、大同（2371）前董座，現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷一事，對此王光...

銷售回溫台灣機車市場10月總掛牌64723台 三陽蟬聯龍頭

銷售回溫，台灣機車市場10月總掛牌64723台，年增1.15%，月增1.65%。三陽以28091台、43.4%的市占率蟬...

政大信義書院2025企業永續論壇 推動企業培養動態能力

「不要把永續準則當成試卷，而是當成地圖，地圖上每一條路不見得都要走，而是找出一條最適合自己的路」。政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑，對於常被各式各樣的永續準則搞得眼歡撩亂，不知從何下手推動永續的中小企業，提出以上建議。

彰化員林青宅小坪數控價 房仲：價格優勢、防炒房風險

彰化縣推動青年住宅，以降低青年購屋經濟壓力，員林青年住宅預計明年完工，目前初估建造成本每坪約28萬元，縣府將依「低於查估...

彰化員林青年宅明年完工 房價低於市價申購條件不採清寒優先

彰化縣府為減輕青年高房價壓力，在縣內推動「只售不租」的青年住宅政策。其中位於員林的青宅將率先於明年中完工，採「成屋出售」...

改善社宅興辦效率 劉世芳：未來推政策處理90萬戶空餘屋

有關住宅法第三條，獎勵民間興辦社宅，立委黃健豪表示，目前效率不佳，希望提高相關機制，讓更多年輕人有機會入住社宅。內政部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。