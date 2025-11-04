中鼎工程再進化 綠色實力創新局

中鼎集團與中鼎教育基金會今日舉辦第五屆台灣永續工程論壇，主題為「工程再進化：零碳x零廢x零距」，邀集近700位工程界知名專家學者、業界先進及供應商夥伴共襄盛舉。中鼎集團總裁余俊彥特別受邀開場演說，以「中鼎工程再進化」為題，分享中鼎如何持續提升綠色實力開創新局。

余俊彥首先分享，中鼎長期以工程核心本業投入永續發展，透過綠色技術、綠色承攬、綠色投資三大面向打造環境及經濟雙贏的「綠色工程」，成功掌握ESG商機，帶動業績大幅成長。截至2025年9月，集團簽約額累計達1734億，在建工程4657億，雙雙突破歷史紀錄。

在電力領域，中鼎是全台唯一有實力承攬燃氣電廠統包工程的公司，市占率逾七成，近期更與國際知名電力設備供應商三菱電力（Mitsubishi Power）、奇異能源（GE VERNOVA）及西門子能源（Siemens Energy）等多年合作夥伴，分別得標通霄、大林、國光等燃氣電廠統包工程，創下簽約額新高紀錄；未來亦不排除攜手籌組國際聯合承攬團隊，共同進軍美國及全球AI市場，即時掌握高科產業電力需求龐大商機。

余俊彥接著提及中鼎深耕高科產業建廠多年，於美國、中國大陸、東南亞及印度等地完成多項大型專案，服務範圍涵蓋晶圓廠、電子零件與組裝廠、資料中心等製造設施，是國內唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造到後續維運管理的統包工程集團。

此外，因應高科技產業對綠電、水資源與廢棄物處理及再利用的強勁需求，中鼎以豐富的跨領域技術及經驗，提供從投資、建造、營運至交易的全方位一條龍服務，並以高科技廢水處理回用、半導體廢異丙醇（IPA）回收再利用、以及廢棄物處理等經驗和實績，打造先進的零廢中心，協助高科產業鏈落實循環經濟，達成環境與經濟雙贏目標。