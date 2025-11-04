快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

銷售回溫台灣機車市場10月總掛牌64723台 三陽蟬聯龍頭

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽以28091台、43.4%的市占率蟬聯10月台灣機車龍頭。圖／三陽提供
三陽以28091台、43.4%的市占率蟬聯10月台灣機車龍頭。圖／三陽提供

銷售回溫，台灣機車市場10月總掛牌64723台，年增1.15%，月增1.65%。三陽以28091台、43.4%的市占率蟬聯龍頭，而光陽則以16209台、市占率25.0%排名第二，山葉12259台，市占率18.9%排在第三，電動機車龍頭Gogoro則為2806台，市占率4.3%。

累計1~10月，三陽銷售達262743台，市占率44.5%，光陽154212台，市占率26.1%，山葉102596台，市占率17.4%，Gogoro為23386台，市占率4%，總市場達590545台。

三陽表示，10月響應政府最新修正「貨物稅條例」補助議題，推出加碼優惠活動，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，10月銷售達5585台，穩居10月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC上市後持續熱銷，10月銷售高達2944台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數4556台；再加上MMBCU持續熱銷1761台，以及運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽10月市佔達到43.4%，保持銷售冠軍。

而在電動機車方面，Gogoro表示，市場銷量為4587台，雖較上月下降17.8%，但下半年銷量與市占較上半年已明顯回升，隨著年底補助倒數與優惠齊發，看好今年尾聲持續創造買氣。

Gogoro表示，10月Gogoro領牌數為2806台，較上月小幅下降6.02%，其中Gogoro EZZY 500搭載多項超規配備與超值售價，是最適合通勤的入門級距白牌車款，深受消費者青睞，展現強勁銷售動能，奪下電動機車白牌冠軍。

Gogoro表示，適合短程代步的綠牌車款 Gogoro EZZY則持續熱銷中，連續5個月蟬聯電動機車銷售冠軍，此外，10月白牌電動機車銷量前10名中，Gogoro包辦七個席次，前四名分別為Gogoro EZZY 500、Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL及Gogoro Delight。

Gogoro 電動機車 三陽

延伸閱讀

趕免稅末班車 陸新能源乘用車批發銷量10月增長16%

桃園龍潭警10月取締酒駕數較去年增1.5倍 三成屬二次酒駕慣犯

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

關稅戰效應 歐亞10月PMI陰霾不散

相關新聞

驚傳退票2千萬又註銷 王光祥認資金吃緊：借款換「台北之星」降壓力

三圓建設（4416）、大同（2371）前董座，現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷一事，對此王光...

銷售回溫台灣機車市場10月總掛牌64723台 三陽蟬聯龍頭

銷售回溫，台灣機車市場10月總掛牌64723台，年增1.15%，月增1.65%。三陽以28091台、43.4%的市占率蟬...

政大信義書院2025企業永續論壇 推動企業培養動態能力

「不要把永續準則當成試卷，而是當成地圖，地圖上每一條路不見得都要走，而是找出一條最適合自己的路」。政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑，對於常被各式各樣的永續準則搞得眼歡撩亂，不知從何下手推動永續的中小企業，提出以上建議。

彰化員林青宅小坪數控價 房仲：價格優勢、防炒房風險

彰化縣推動青年住宅，以降低青年購屋經濟壓力，員林青年住宅預計明年完工，目前初估建造成本每坪約28萬元，縣府將依「低於查估...

彰化員林青年宅明年完工 房價低於市價申購條件不採清寒優先

彰化縣府為減輕青年高房價壓力，在縣內推動「只售不租」的青年住宅政策。其中位於員林的青宅將率先於明年中完工，採「成屋出售」...

改善社宅興辦效率 劉世芳：未來推政策處理90萬戶空餘屋

有關住宅法第三條，獎勵民間興辦社宅，立委黃健豪表示，目前效率不佳，希望提高相關機制，讓更多年輕人有機會入住社宅。內政部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。