銷售回溫台灣機車市場10月總掛牌64723台 三陽蟬聯龍頭

銷售回溫，台灣機車市場10月總掛牌64723台，年增1.15%，月增1.65%。三陽以28091台、43.4%的市占率蟬聯龍頭，而光陽則以16209台、市占率25.0%排名第二，山葉12259台，市占率18.9%排在第三，電動機車龍頭Gogoro則為2806台，市占率4.3%。

累計1~10月，三陽銷售達262743台，市占率44.5%，光陽154212台，市占率26.1%，山葉102596台，市占率17.4%，Gogoro為23386台，市占率4%，總市場達590545台。

三陽表示，10月響應政府最新修正「貨物稅條例」補助議題，推出加碼優惠活動，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，10月銷售達5585台，穩居10月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC上市後持續熱銷，10月銷售高達2944台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數4556台；再加上MMBCU持續熱銷1761台，以及運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽10月市佔達到43.4%，保持銷售冠軍。

而在電動機車方面，Gogoro表示，市場銷量為4587台，雖較上月下降17.8%，但下半年銷量與市占較上半年已明顯回升，隨著年底補助倒數與優惠齊發，看好今年尾聲持續創造買氣。

Gogoro表示，10月Gogoro領牌數為2806台，較上月小幅下降6.02%，其中Gogoro EZZY 500搭載多項超規配備與超值售價，是最適合通勤的入門級距白牌車款，深受消費者青睞，展現強勁銷售動能，奪下電動機車白牌冠軍。

Gogoro表示，適合短程代步的綠牌車款 Gogoro EZZY則持續熱銷中，連續5個月蟬聯電動機車銷售冠軍，此外，10月白牌電動機車銷量前10名中，Gogoro包辦七個席次，前四名分別為Gogoro EZZY 500、Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL及Gogoro Delight。