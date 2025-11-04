大陸鋼鐵政策從削減改為優化產能 降低價格打擊為中鋼樂見
外電報導，中國大陸正設法在不下令縮減鋼鐵產能之際，重振鋼鐵業，逐步關閉表現不佳的設施，並鼓勵產線升級。中鋼（2002）專家指出，大陸新政策的重點在於「優化」而非「削減」，此舉將有效減輕價格波動壓力，有利鋼鐵產業長期發展。
中鋼專家指出，大陸正採取「柔性控產、結構調整」的策略，試圖在不明令削減鋼鐵產能的情況下，重振陷入低迷的鋼鐵業。
政策核心不再是過往行政命令限產，而是以市場導向與技術升級為主軸，透過淘汰落後產能、關閉低效工廠，並引導鋼企向高附加值、低碳化方向轉型，力求在維持經濟穩定與環保減碳間取得平衡，對全球鋼市而言，代表大陸供應端將更有韌性，價格波動也可能因結構調整而趨於溫和，為市場樂見。
