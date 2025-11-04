快訊

驚傳退票2千萬又註銷 王光祥認資金吃緊：借款換「台北之星」降壓力

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
山圓建設董事長王光祥。聯合報系資料照
山圓建設董事長王光祥。聯合報系資料照

三圓建設（4416）、大同（2371）前董座，現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷一事，對此王光祥表示，因資金卡在大同股票上，加上央行政策緊縮建商餘屋貸款只能限貸三成，因此同時要還「台北之星」的聯貸銀行，以及「台北之星」的餘屋貸款。

他指出，但現在「台北之星」的餘屋貸款被限縮至三成，造成資金吃緊，他只能先向民間朋友借調發，這樣資金調度、吃緊的情況已一年多，因此上周就出現跳票又註銷的情況。

面對資金吃緊，王光祥表示，出了這問題，「台北之星」反而賣得很好！因為他跟友人的借款，有不少都把借款換成「台北之星」、「新隆國宅」的房子，他相信「台北之星」問題很快陸續解決中。

王光祥強調，資金問題都是他個人的問題，而且都是短期資金調度才會發生，問題並不大，而且都已解決，協商完成，希望不要造成外界太多誤解。

大同 董事長

