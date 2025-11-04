彰化員林青宅小坪數控價 房仲：價格優勢、防炒房風險

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林青年住宅位於市區精華地，預計明年完工。圖／彰化縣府提供
彰化縣推動青年住宅，以降低青年購屋經濟壓力，員林青年住宅預計明年完工，目前初估建造成本每坪約28萬元，縣府將依「低於查估市價、高於興辦成本」原則訂價；房仲業者認為，目前當地推案每坪高達37萬左右，青宅價格應具競爭力，但市面上1至2房、總價較低的產品向來是投資客最愛，須慎防炒房影響政府美意。

南投縣政府在南投市文化路興建的第一期青年住宅共45戶，以3至4房為主，但受房市景氣低迷及限貸令影響，部分中籤民眾放棄承購，目前成交27戶，尚有18戶待售。

相較之下，員林青年住宅規畫42戶，其中2房28戶、1房14戶，汽車停車位21席，規模較小。彰化縣府青發處長陳柏村表示，考量坪數大房價相對會提高，青年若籌不出自備款，恐影響購買意願，希望總價能壓低，實際減輕青年購屋負擔。

為避免青年住宅遭人頭申購或投資客炒作，縣府今年針對「彰化縣青年住宅興辦管理自治條例」增訂五年閉鎖期。陳柏村說，青年住宅自所有權移轉登記日起五年內，所有權人不得出售、租賃、出典、贈與、互易或信託移轉，也會透過國稅查核，確保資源回歸真正有需求的青年族群。

不過，中信房屋彰化仁愛店長謝曜駿指出，雖有限制轉賣，但過去軍宅就曾出現先以租代售方式規避限制，未來青宅若要防堵漏洞，實務執行仍須留意。員林青宅地點佳、價格具優勢，可望吸引首購族關注，但因戶數少、管理成本相對較高，加上停車位僅21席，未達一戶一車位，可能讓家庭型剛性需求買家卻步。

謝曜駿也說，青宅興建也可能影響周遭房市狀況，像是伸港青宅目前興建地下1層、地上10層、共100戶，過去伸港房市活絡，但近期建地交易已趨緩，建商認為青宅房價可能抑制周邊房價上升。

青年住宅 房市

