睽違八年 台塑企業運動大會8日將登場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑企業4日表示，第36屆運動大會訂於11月8日時假明志科技大學舉行，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，此為吳嘉昭今年8月接班後，首度主持台塑企業運動會，備受外界矚目。

台塑企業上次運動會在是2018年，至今已有八年，不過在2020年因碰上新冠疫情停辦至今。

本屆運動大會計有總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共14隊參加，總人數4000餘人。

今年比賽項目包括田徑、游泳、球類、拔河、趣味競賽外，另有園遊會、文藝作品展覽等活動，本屆運動大會以「革新蛻變 致力卓越」為主題，面對全球大環境的驟變，台塑企業積極推動轉型布局，藉由運動會，展現全體同仁在轉型的道路上，同心協力的決心與努力， 持續發揚台灣經營之神的榮耀與光輝，迎向台塑企業的新未來。

本屆運動大會邀請62位台塑企業退休人員參與開幕儀式，共享台塑這個大家庭的精采時刻，會中也將表揚全企業優良從業人員計225位，展現企業對於優秀人才的重視；此外，歷年來曾在長庚醫院進行心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官移植手術的成功案例代表共18人，也將出席本次運動大會開幕式。

長庚醫院自1980年至今已成功執行眼角膜移植2,462人、肝臟移植816人、心臟移植153人、腎臟移植1,430人，以及眾多皮膚、骨骼、肌腱及擴筋膜等組織移植案例，在國內器官移植醫學領域佔有重要 地位。

本屆台塑企業運動大會特邀部份重獲新生者共同參與，希望 能夠讓社會大眾見證器官移植帶來的生命延續，期盼藉此提升國人 器官捐贈風氣。

台塑企業舉辦第36屆運動大會，各項預賽活動將自11月5日起 陸續展開，預定在11月8日下午3時舉行閉幕典禮，歡迎各界人士 蒞臨指教。

台塑 運動

